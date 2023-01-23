Бросила работу уборщицы и ушла в эротику: британка зарабатывает на схожести с принцессой Дианой

Британка Лорен Спенсер зарабатывает 200 тысяч фунтов (17 миллионов рублей) в год, благодаря тому, что внешне похожа на Принцессу Диану.

Как оказалось, у мужчин со всего мира немало эротических фантазий, связанных с образом принцессы Дианы. Вот и платят они за то, чтобы британка делала по их просьбе фото и видео в образе безвременной погибшей в автокатастрофе принцессы.