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Бросила работу уборщицы и ушла в эротику: британка зарабатывает на схожести с принцессой Дианой

Limon.ee
Бросила работу уборщицы и ушла в эротику: британка зарабатывает на схожести с принцессой Дианой
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Британка Лорен Спенсер зарабатывает 225 тысяч евро в год, благодаря тому, что внешне похожа на Принцессу Диану, пишет Express.co.uk

Британка Лорен Спенсер зарабатывает 200 тысяч фунтов (17 миллионов рублей) в год, благодаря тому, что внешне похожа на Принцессу Диану.

Как оказалось, у мужчин со всего мира немало эротических фантазий, связанных с образом принцессы Дианы. Вот и платят они за то, чтобы британка делала по их просьбе фото и видео в образе безвременной погибшей в автокатастрофе принцессы.

Однофамилица покойной Леди Ди долгое время работала уборщицей, но в один момент бросила резиновые перчатки и взяла камеру… Сейчас Лорен в образе Дианы снимает видеоролики для взрослых. 

Сама Лорен называет себя «Принцессой легкого порно».

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