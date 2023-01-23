«Предоставил ложную информацию и не признал ошибки!» Жительница Эстонии, заказавшая солнечные панели, подала в суд на установщика

«Поскольку дело было осенью, даже мне не нужно быть ученым, чтобы заметить, что солнечные лучи не попадают на задние ряды панелей», – говорит Керли о поставщике услуг, работа которого оставила у нее не лучшее впечатление. «По сути, от меня требовалось использовать решение, которое не соответствовало стандартам», – делится своим мнением представитель компании, которая сейчас находится в стадии ликвидации, по мнению которого история не такая уж и простая, пишет Elu24.