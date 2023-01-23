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«Предоставил ложную информацию и не признал ошибки!» Жительница Эстонии, заказавшая солнечные панели, подала в суд на установщика

Анналийза Кёсс
«Предоставил ложную информацию и не признал ошибки!» Жительница Эстонии, заказавшая солнечные панели, подала в суд на установщика
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Солнечные панели. Фото иллюстративное.
Солнечные панели. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

«Поскольку дело было осенью, даже мне не нужно быть ученым, чтобы заметить, что солнечные лучи не попадают на задние ряды панелей», – говорит Керли о поставщике услуг, работа которого оставила у нее не лучшее впечатление. «По сути, от меня требовалось использовать решение, которое не соответствовало стандартам», – делится своим мнением представитель компании, которая сейчас находится в стадии ликвидации, по мнению которого история не такая уж и простая, пишет Elu24.

«Рекомендую держаться подальше от услуг Андреса Круусимяги по установке солнечных панелей», – начинает Керли (имя измененоприм.ред.), которая хотела установить солнечные панели в своем загородном доме в 2020 году.

По ее словам, по договору фирма OÜ Elenor Solutions, членом правления которой в то время был Андрес Круусимяги, вместе с установкой должна была выполнить функционирующую систему производства электроэнергии. «Круусимяги лично устанавливал панели, заземляющие каркасы и кабели вместе с одним из своих рабочих», – объясняет Керли. Однако в какой-то момент клиенту стало казаться, что работа ведется непрофессионально.

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