«Поскольку дело было осенью, даже мне не нужно быть ученым, чтобы заметить, что солнечные лучи не попадают на задние ряды панелей», – говорит Керли о поставщике услуг, работа которого оставила у нее не лучшее впечатление. «По сути, от меня требовалось использовать решение, которое не соответствовало стандартам», – делится своим мнением представитель компании, которая сейчас находится в стадии ликвидации, по мнению которого история не такая уж и простая, пишет Elu24.
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«Предоставил ложную информацию и не признал ошибки!» Жительница Эстонии, заказавшая солнечные панели, подала в суд на установщика
«Предоставил ложную информацию и не признал ошибки!» Жительница Эстонии, заказавшая солнечные панели, подала в суд на установщика
«Рекомендую держаться подальше от услуг Андреса Круусимяги по установке солнечных панелей», – начинает Керли (имя изменено – прим.ред.), которая хотела установить солнечные панели в своем загородном доме в 2020 году.
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