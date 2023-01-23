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ПОДНЯЛИ ВСЕХ ⟩ Летевший из Польши самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту: пришлось подключать истребителей

Limon.ee
Летевший из Польши самолет Ryanair сообщил о бомбе на борту: пришлось подключать истребителей
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Самолет Ryanair.
Самолет Ryanair. Фото: Ints Kalnins

Как сообщают греческие СМИ, поводом для посадки самолета стал email, который получили авиакомпания. После посадки самолет эвакуировали в специальную зону. По обновленным сообщениям - бомбы в самолете не оказалось.

Пилоты авиалайнера Boeing 737 ирландской компании Ryanair, следующего из польского Катовице в Грецию, в воскресенье, 22 января, сообщили о бомбе на борту. Об этом пишет издание ProtoThema.

Как сообщается, на борту самолета находилось 192 человека: 184 взрослых пассажира, двое детей и шесть членов экипажа.

Издание enikos.gr пишет, что пилот получил сообщение о находящейся на борту бомбе, когда самолет был в воздушном пространстве Северной Македонии. Предположительно, телефонный звонок членам экипажа поступил от властей страны.

Для его сопровождения, в соответствии с воздушным протоколом, вылетело два греческих истребителя F-16. Перед этим в небо также поднимались венгерские истребители НАТО.

Самолет авиакомпании Ryanair стоит на взлетной полосе после посадки в международном аэропорту Афин "Элефтериос Венизелос" после угрозы взрыва в воздухе, на окраине Афин, Греция, 22 января 2023 года. REUTERS
Самолет авиакомпании Ryanair стоит на взлетной полосе после посадки в международном аэропорту Афин "Элефтериос Венизелос" после угрозы взрыва в воздухе, на окраине Афин, Греция, 22 января 2023 года. REUTERS Фото: Alkis Konstantinidis

Самолету пришлось изменить маршрут, чтобы в связи с экстренной ситуацией находиться над акваторией, а не сушей. Как отмечается, это специальный протокол Renegade, принятый в мире после теракта 11 сентября 2001 года в США.

В итоге в 17:40 по местному времени воздушное судно успешно приземлилось в Афинском международном аэропорту. Для него выделили специальную зону.

Пассажиры самолета авиакомпании Ryanair едут в автобусе после посадки в международном афинском аэропорту Элефтериос Венизелос после угрозы взрыва в воздухе, на окраине Афин, Греция, 22 января 2023 года. REUTERS
Пассажиры самолета авиакомпании Ryanair едут в автобусе после посадки в международном афинском аэропорту Элефтериос Венизелос после угрозы взрыва в воздухе, на окраине Афин, Греция, 22 января 2023 года. REUTERS Фото: Alkis Konstantinidis

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