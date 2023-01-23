Юмористка Клара Новикова в беседе с журналистами поделилась деталями отношений с молодым возлюбленным.
76-летняя Клара Новикова рассказала о романе с молодым любовником
76-летняя Клара Новикова рассказала о романе с молодым любовником
«У меня много было достойных мужчин, если честно. У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю», - рассказала 76-летняя артистка.
Новикова добавила, что не намерена связывать себя с возлюбленным узами брака. Юмористка не раскрыла личность бойфренда.
Новикова была замужем два раза. Первым супругом звезды стал барабанщик Виктор Новиков. Во второй раз юмористка вышла замуж за Юрия Зерчанинова, с которым прожила в браке 35 лет.