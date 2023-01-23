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76-летняя Клара Новикова рассказала о романе с молодым любовником

Limon.ee
76-летняя Клара Новикова рассказала о романе с молодым любовником
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Клара Новикова
Клара Новикова Фото: Filippov Alexei/ITAR-TASS

Юмористка Клара Новикова в беседе с журналистами поделилась деталями отношений с молодым возлюбленным.

«У меня много было достойных мужчин, если честно. У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю», - рассказала 76-летняя артистка.

Новикова добавила, что не намерена связывать себя с возлюбленным узами брака. Юмористка не раскрыла личность бойфренда.

Новикова была замужем два раза. Первым супругом звезды стал барабанщик Виктор Новиков. Во второй раз юмористка вышла замуж за Юрия Зерчанинова, с которым прожила в браке 35 лет. 

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