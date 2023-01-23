Рукава станут чистыми за 5 минут: как избавиться от пятен на пуховике без стирки

Как почистить рукава без стирки

Вам понадобится вода, губка или щетка и мыло. Сперва следует намочить загрязненные участки водой. В таких случаях лучше не использовать порошок для стирки, потому что от него могут остаться разводы. Лучше отдать предпочтение хозяйственному мылу.

Губку для мытья посуды или даже старую зубную щетку нужно намылить хозяйственным мылом. Поверхность, которой вы будете чистить рукава, должна быть жесткой. Теперь можете начинать удалять пятна.

После этого следует тщательно смыть мыло водой. Чтобы на тканевые не осталось пятен, ее можно просушить махровым полотенцем. Лайфхаком станет еще и сушка феном. Так вы быстрее сможете просушить, но лучше дать ему высохнуть самостоятельно.