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ВОТ ЭТО КОСТЮМЧИК ⟩ Эстонский радиоведущий ярко поздравил с наступившим годом Кролика

Elu24
Эстонский радиоведущий ярко поздравил с наступившим годом Кролика
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Фото: Remo Tõnismäe

Радиоведущий Рауно Мяркс разместил в социальных сетях забавную фотографию в честь наступления года Кролика.

«Пожелания с годом Кролика от кролика, родившегося в год Кролика! Напишите мне в комментариях, в год кого вы родились!» - пишет Рауно Мяркс в посте в Instagram, где он делится старой фотографией. На фотографии мужчина одет в костюм зайчика и позирует со своими двумя дочерьми.

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