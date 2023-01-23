Радиоведущий Рауно Мяркс разместил в социальных сетях забавную фотографию в честь наступления года Кролика.
ВОТ ЭТО КОСТЮМЧИК ⟩ Эстонский радиоведущий ярко поздравил с наступившим годом Кролика
Эстонский радиоведущий ярко поздравил с наступившим годом Кролика
«Пожелания с годом Кролика от кролика, родившегося в год Кролика! Напишите мне в комментариях, в год кого вы родились!» - пишет Рауно Мяркс в посте в Instagram, где он делится старой фотографией. На фотографии мужчина одет в костюм зайчика и позирует со своими двумя дочерьми.