Флагман британской прессы, газета The Sunday Times, опубликовала статью, восхваляющую эстонскую систему детских садов. Автор высоко оценивает способность Эстонии организовать дошкольное образование таким образом, что родители платят минимальную плату.
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The Sunday Times ставит в пример эстонские детские сады: как Эстония справляется с такой низкой платой?
The Sunday Times ставит в пример эстонские детские сады: как Эстония справляется с такой низкой платой?
«Страна, где место в яслях стоит 15 фунтов стерлингов в неделю», - пишет об Эстонии газета The Sunday Times. В Великобритании родители платят почти треть своего дохода за дошкольное образование. «Как Эстонии удается справляться с такими низкими ценами?»- спрашивает Рози Кинчен, автор статьи.