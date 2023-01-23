The Sunday Times ставит в пример эстонские детские сады: как Эстония справляется с такой низкой платой?

«Страна, где место в яслях стоит 15 фунтов стерлингов в неделю», - пишет об Эстонии газета The Sunday Times. В Великобритании родители платят почти треть своего дохода за дошкольное образование. «Как Эстонии удается справляться с такими низкими ценами?»- спрашивает Рози Кинчен, автор статьи.

В статье рассказывается о Маарье Пярма (40 лет), чья дочь посещает детский сад «Кадака» под Таллинном. Пятилетняя дочь Пярмы Нора-Мария посещает ясли с 18 месяцев. Сколько Пярма платит за детский сад? «Всего 17 евро в неделю, что меньше 15 фунтов стерлингов», - говорится в статье.