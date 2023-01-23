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The Sunday Times ставит в пример эстонские детские сады: как Эстония справляется с такой низкой платой?

Трийн Роос
The Sunday Times ставит в пример эстонские детские сады: как Эстония справляется с такой низкой платой?
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Фото: Sille Annuk

Флагман британской прессы, газета The Sunday Times, опубликовала статью, восхваляющую эстонскую систему детских садов. Автор высоко оценивает способность Эстонии организовать дошкольное образование таким образом, что родители платят минимальную плату.

«Страна, где место в яслях стоит 15 фунтов стерлингов в неделю», - пишет об Эстонии газета The Sunday Times. В Великобритании родители платят почти треть своего дохода за дошкольное образование. «Как Эстонии удается справляться с такими низкими ценами?»- спрашивает Рози Кинчен, автор статьи.

В статье рассказывается о Маарье Пярма (40 лет), чья дочь посещает детский сад «Кадака» под Таллинном. Пятилетняя дочь Пярмы Нора-Мария посещает ясли с 18 месяцев. Сколько Пярма платит за детский сад? «Всего 17 евро в неделю, что меньше 15 фунтов стерлингов», - говорится в статье.

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