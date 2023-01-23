Ушла из жизни российский и советский парикмахер и дизайнер, заслуженный деятель искусств РФ Долорес Кондрашова. Ей было 86 лет.
Умерла Долорес Кондрашова – легендарный советский парикмахер
Умерла Долорес Кондрашова – легендарный советский парикмахер
Об этом на своей странице в Instagram сообщила телеведущая Оксана Пушкина
«С ней было уютно даже молчать… Она всегда отдавала. Никогда не брала. Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство!» — высказалась Пушкина, не став называть причину смерти Кондрашовой.
По словам ведущей, ныне покойная создала империю красоты в России, всегда была смелой и харизматичной.
Это она делала прически первым леди, открыла путь в профессию Сергею Звереву, выпускала профессиональный журнал «Долорес» и возглавляла именную Академию красоты, получала медали (за прически «Голубь мира» и «Элегия») в Париже, а также Орден почетного легиона, привезла в страну косметику Wella.