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Умерла Долорес Кондрашова – легендарный советский парикмахер

Limon.ee
Умерла Долорес Кондрашова – легендарный советский парикмахер
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Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Ушла из жизни российский и советский парикмахер и дизайнер, заслуженный деятель искусств РФ Долорес Кондрашова. Ей было 86 лет. 

Об этом на своей странице в Instagram сообщила телеведущая Оксана Пушкина

«С ней было уютно даже молчать… Она всегда отдавала. Никогда не брала. Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство!» — высказалась Пушкина, не став называть причину смерти Кондрашовой.

По словам ведущей, ныне покойная создала империю красоты в России, всегда была смелой и харизматичной.

Это она делала прически первым леди, открыла путь в профессию Сергею Звереву, выпускала профессиональный журнал «Долорес» и возглавляла именную Академию красоты, получала медали (за прически «Голубь мира» и «Элегия») в Париже, а также Орден почетного легиона, привезла в страну косметику Wella.

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