Умерла Долорес Кондрашова – легендарный советский парикмахер

Об этом на своей странице в Instagram сообщила телеведущая Оксана Пушкина

«С ней было уютно даже молчать… Она всегда отдавала. Никогда не брала. Великая женщина — парикмахерское ремесло превратила в искусство!» — высказалась Пушкина, не став называть причину смерти Кондрашовой.

По словам ведущей, ныне покойная создала империю красоты в России, всегда была смелой и харизматичной.