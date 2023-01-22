22 января в 16:00 на главной площади квартала Ротерманни грандиозным огненно-танцевальным шоу встретили наступивший Год Кролика. Год продлится до 9 февраля 2024 года.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Кролик вошел в свои права: смотрите, как ярко встречали Новый год в квартале Ротерманни
Кролик вошел в свои права: смотрите, как ярко встречали Новый год в квартале Ротерманни
На глазах собравшихся была открыта скульптура «Кролик Ротерманни», созданная молодыми художниками Кристьяном Клеметсом, Керту Лаанела и Эвой Рейска.
Как известно, в китайской культуре кролик символизирует долголетие, покой и благополучие. Высота скульптуры – 2,1 метра, а на ее создание ушло 200 метров металлической проволоки. Вместе с постаментом скульптура весит около 100 килограммов. «Скульптура изготовлена вручную, а в качестве материала мы выбрали металлическую проволоку, позволившую плавно и элегантно изобразить кролика, который, согласно китайскому календарю, в этот раз является источником Водной стихии, – сказал один из авторов произведения Кристьян Клеметс. – В китайской культуре кролик символизирует долголетие, покой и благополучие. Несущий Энергию Инь год открывает возможность углубиться во внутренний мир и в темноте увидеть проблески новых идей, которые можно будет претворить в реальность в следующем Году Дракона, когда доминировать будет Энергия Ян».
Как создавалась скульптура «Кролик Ротерманни», смотрите ЗДЕСЬ.
В честь наступления Китайского Нового года прошли танцы льва и дракона, выступили ученики Федерации кунг-фу, огненно-танцевальное шоу показали участники студии Müstika, а барабанное шоу представил Сильвер Ульвик. До и после программы были показаны снимки захватывающих видов и достопримечательностей Пекина.