Актер Оскар Кучера зря сыплет эмоциями и «дует брови», говоря о войне в Украине, уверен его бывший приятель Алексей Панин. Звезде фильма «Жмурки» есть что рассказать о темном прошлом телеведущего, пишет eg.ru.
Зачем его только из сумасшедшего дома выпустили: Панин вывалил всю подноготную Кучеры
Когда-то Алексей Панин и Оскар Кучера вместе вели разгульную «рок-н-ролльную» жизнь. После недавних политических событий знаменитости и слышать не хотят друг о друге. Ссору начал Кучера, в одном из интервью обильно поливший обосновавшегося в Испании Панина грязью. После недавнего скандального интервью Оскара с Юрием Дудем бывший друг решил ответить ему.
За словом в карман знаменитый актер не полез и наградил Кучеру самыми яркими и нелестными эпитетами. По мнению звезды картины «Жмурки», Оскар пытается усидеть на двух стульях и угодить всем, боясь погубить карьеру и лишиться дохода.
«Сразу пришла мысль из фильма Романа Качанова... Эпизод, где Будрайтис выходит (в фильме «Даун Хаус») и говорит: «Сказочный дол...б. Зачем его только из сумасшедшего дома выпустили...» Все это интервью я смотрел с этой мыслью», - начал Алексей.
Панин напомнил, что в молодости довольно долго и близко общался с Кучерой. Вместе они «нюхали, пили, трахались».
За эти годы Панин успел изучить даже мимику и манеру разговора приятеля. Теперь он с уверенностью может сказать, что все его слова о поддержке войны в Украине и возмущения - наглая ложь. Врет Оскар якобы ради денег и из страха погубить карьеру.
«Это человек, который вел себя так, как удобно. Этот человек всегда все делал ради денег. <...> То, что он сейчас выдал в интервью, это абсолютная ложь. Человек пытался «и вашим, и нашим», - заявил актер.
Панин не постеснялся раскрыть факт, который мало кому известен. Оказывается, еще на заре карьеры у Кучеры была в собственности некая фирма по производству пищевой пленки. Высокие доходы - вот чего всегда искренне жаждал ведущий.
«Он никогда не вступал в конфликты на съемочных площадках, даже когда можно было в эти конфликты вступить за правое дело. Это человек «между струйками», и вашим, и нашим... Не потерять деньги, не потерять работу», - продолжал Алексей.
Оскара Кучеру поклонники действительно поймали на лицемерии. Популярный телеведущий, который очень эмоционально выступал против США, отмечая «ужасное падение нравов» в этой стране, сделал собственному сыну американский паспорт и вовсе не против иметь пару-тройку особняков за океаном.