Зачем его только из сумасшедшего дома выпустили: Панин вывалил всю подноготную Кучеры

Когда-то Алексей Панин и Оскар Кучера вместе вели разгульную «рок-н-ролльную» жизнь. После недавних политических событий знаменитости и слышать не хотят друг о друге. Ссору начал Кучера, в одном из интервью обильно поливший обосновавшегося в Испании Панина грязью. После недавнего скандального интервью Оскара с Юрием Дудем бывший друг решил ответить ему.

За словом в карман знаменитый актер не полез и наградил Кучеру самыми яркими и нелестными эпитетами. По мнению звезды картины «Жмурки», Оскар пытается усидеть на двух стульях и угодить всем, боясь погубить карьеру и лишиться дохода.

«Сразу пришла мысль из фильма Романа Качанова... Эпизод, где Будрайтис выходит (в фильме «Даун Хаус») и говорит: «Сказочный дол...б. Зачем его только из сумасшедшего дома выпустили...» Все это интервью я смотрел с этой мыслью», - начал Алексей.

Панин напомнил, что в молодости довольно долго и близко общался с Кучерой. Вместе они «нюхали, пили, трахались».

За эти годы Панин успел изучить даже мимику и манеру разговора приятеля. Теперь он с уверенностью может сказать, что все его слова о поддержке войны в Украине и возмущения - наглая ложь. Врет Оскар якобы ради денег и из страха погубить карьеру.