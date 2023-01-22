Большой самолет был заполнен до отказа: что происходило в нашем аэропорту?

Несколько рейсов были отменены в субботу из-за сложных погодных условий. В субботу специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте сказала, что пассажирам следует следить за сайтом аэропорта и информацией от авиакомпаний, чтобы убедиться, что их рейс есть в раписании вылета. Сегодня утром Калласте сказала, что ситуация разрешилась вчера вечером. «Сегодня полеты выполняются по расписанию», - подтвердила она.

«Вообще не было большого количества отмененных рейсов, были задержки, - сказала Калласте, отметив, что в субботу четыре рейса были отменены из-за погодных условий. - Аэропорт был открыт, взлетно-посадочная полоса была открыта, но погодные условия были сложными из-за тумана. Вчера из-за непогоды были отменены четыре прибывающих рейса, следовательно, рейсы по этим маршрутам не вылетели из Таллинна. Те рейсы, которые не смогли приземлиться в Таллинне, были отправлены обратно. Часть из них отправилась в аэропорт Хельсинки, а некоторые самолеты вернулись в пункт отправления. Какую компенсацию получат пассажиры за пропущенный рейс, зависит от авиакомпании. Пассажирам следует обращаться в авиакомпанию, которой они собирались лететь».