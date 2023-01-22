21 января из-за сложных погодных условий в Таллиннском аэропорту было задержано несколько рейсов. «Ситуация была разрешена уже вечером, и 22 января самолеты вылетают по расписанию», - сказала представитель Таллиннского аэропорта. Пассажир, который должен был вылететь во Франкфурт вечером 21 января, сообщил, что его рейс был отменен, а он вылетел в 6.30 утра в воскресенье, пишет Elu24.
Большой самолет был заполнен до отказа: что происходило в нашем аэропорту?
Несколько рейсов были отменены в субботу из-за сложных погодных условий. В субботу специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте сказала, что пассажирам следует следить за сайтом аэропорта и информацией от авиакомпаний, чтобы убедиться, что их рейс есть в раписании вылета. Сегодня утром Калласте сказала, что ситуация разрешилась вчера вечером. «Сегодня полеты выполняются по расписанию», - подтвердила она.
«Вообще не было большого количества отмененных рейсов, были задержки, - сказала Калласте, отметив, что в субботу четыре рейса были отменены из-за погодных условий. - Аэропорт был открыт, взлетно-посадочная полоса была открыта, но погодные условия были сложными из-за тумана. Вчера из-за непогоды были отменены четыре прибывающих рейса, следовательно, рейсы по этим маршрутам не вылетели из Таллинна. Те рейсы, которые не смогли приземлиться в Таллинне, были отправлены обратно. Часть из них отправилась в аэропорт Хельсинки, а некоторые самолеты вернулись в пункт отправления. Какую компенсацию получат пассажиры за пропущенный рейс, зависит от авиакомпании. Пассажирам следует обращаться в авиакомпанию, которой они собирались лететь».
Одним из отмененных вчера вечером рейсов был рейс авиакомпании Lufthansa во Франкфурт, который должен был вылететь в 18.20. «В посадочном талоне с самого начала было написано, что самолет вылетит позже. Затем пришло сообщение, что рейс отменен. Я был одним из первых, кому перебронировали билет, - рассказывает Хейки, который должен был вылететь во Франкфурт 21 января. - Те, кто получили сообщение и действовали незамедлительно, быстрее добрались домой к вечеру. Однако многие люди сначала звонили в сервисный центр Lufthansa, но им не могли помочь и перебронировать билеты, потому что сервисный центр не может выписывать билеты». Хейки смог добраться до Франкфурта и далее в Люксембург рейсом, вылетевшим в 6.30 утра 22 января.
«Мне дали два ваучера на такси Tallink, чтобы добраться домой вечером и обратно в аэропорт утром. Вчера вечером я провел в аэропорту около 3-4 часов. Мне пришлось ждать 45 минут, пока мой билет перебронируют, потому что я был одним из первых в очереди. Многим людям пришлось ждать еще несколько часов, потому что очереди в аэропорту были очень длинными, хотя несколько пунктов обслуживания были открыты. Если ваш рейс отменен, стоит сразу же отправиться в пункт обслуживания аэропорта, чтобы поменять билет, а не звонить в авиакомпанию», - говорит пассажир.
«Вечерний рейс, который должен был прибыть в Таллинн из Франкфурта в 23.50, прибыл в Таллинн в 1.20. И многие из тех, чей рейс был отменен вчера, смогли вылететь в 5.30 утра. Это был большой самолет, набитый до отказа», - подытожил Хейки.