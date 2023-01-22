Модель похудела на 37 килограммов и увеличила грудь до 32-го размера: как она выглядит

«Больше всего времени я проводила в одиночестве, часто самым захватывающим в моем дне было то, что я собиралась съесть», — рассказывает модель Daily Mail. В какой-то момент вес девушки достиг 102 килограммов, и она твердо решила, что нужно меняться.

Упорные тренировки и правильное питание помогли Джазмин похудеть до 65 килограммов, но желаемого тела генетика достичь не позволяла. Недолго думая, она решилась на пластическую операцию. «У меня всегда в голове был образ: подтянутое и стройное тело с преувеличенными изгибами. Сначала я хотела достичь этого с помощью тренировок, но в результате поняла, что быстрее и проще сделать операции», - не скрывает модель.

Сейчас на счету Дэй пластика носа, бразильская подтяжка ягодиц и две операции по увеличению груди. Грудь, собственно, и стала ее визитной карточкой. В Инстаграме за моделью следят почти 400 тысяч человек. И далеко не все из них фанаты: под фотографиями девушки сотни негативных комментариев. Однако Дэй они не смущают: оценить неординарную внешность способен не каждый. Главное, что сама модель о своих преображениях ни капельки не жалеет. «Пластическая хирургия меняет жизнь, - не перестает повторять она. - Если вам что-то в себе не нравится, она дает вам шанс изменить это».