ФОТО ⟩ Кети Топурия впервые показала лицо двухлетнего сына

Знаменитая вокалистка группы «А’Студио» в 2020 году вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. 21 января 2021 года у них родился сын Адам, но звезда лишь сейчас показала его лицо подписчикам соцсети.

«Люблю. С Днем Рождения, мой сын, моя любовь на века», - призналась в любви к сыну певица.