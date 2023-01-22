ФОТО ⟩ Кети Топурия впервые показала лицо двухлетнего сына
Кети Топурия впервые показала лицо двухлетнего сына
Знаменитая вокалистка группы «А’Студио» в 2020 году вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. 21 января 2021 года у них родился сын Адам, но звезда лишь сейчас показала его лицо подписчикам соцсети.
«Люблю. С Днем Рождения, мой сын, моя любовь на века», - призналась в любви к сыну певица.
Подписчики не остались равнодушными. Они присоединились к поздравлениям и отметили, что у популярной вокалистки сын - настоящий красавец.
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