Вс, 22.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Кети Топурия впервые показала лицо двухлетнего сына

Limon.ee
Кети Топурия впервые показала лицо двухлетнего сына
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кети Топурия
Кети Топурия Фото: Vyacheslav Prokofyev

Певица поделилась с подписчиками фотографией мужа и маленького сына, пишет popcornnews.ru.

Знаменитая вокалистка группы «А’Студио» в 2020 году вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. 21 января 2021 года у них родился сын Адам, но звезда лишь сейчас показала его лицо подписчикам соцсети.

«Люблю. С Днем Рождения, мой сын, моя любовь на века», - призналась в любви к сыну певица.

Подписчики не остались равнодушными. Они присоединились к поздравлениям и отметили, что у популярной вокалистки сын - настоящий красавец.

Ключевые слова
Наверх