Гороскоп на 23 января 2023 года для всех знаков Зодиака

Лев

Звезды гороскопа будут благосклонны ко Льву. День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Льва вполне могут ожидать приятные неожиданности. От неприятных поворотов Льва убережет его внутренняя осмотрительность и обострившаяся интуиция.

Дева

С самого утра в душе у Девы начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сама Дева могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому. День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Девы вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.

Весы

День у Весов обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Весам прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Весы будут еще долго сожалеть об этом.

Скорпион