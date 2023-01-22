Неожиданный факт: рост, оказывается, может влиять на то, высок ли у человека риск заполучить опасные заболевания, в том числе и онкологию. Doctorpiter.ru рассказывает об актуальных исследованиях ученых.
Высокие или низкие: ученые выяснили, у людей с каким ростом чаще может развиться рак
Большинство из нас недовольно своим ростом. Высокие люди зачастую хотели бы быть немного пониже, некоторые стесняются своего роста, некоторые просто не могут подобрать одежду по размеру. Невысокие, наоборот, часто мечтают быть повыше.
В список потенциальных видов рака попали:
рак почки - у высоких людей риск увеличивается на 10%;
рак молочной железы - после менопаузы риск увеличивается на 9-11%;
рак яичников - на 8%;
рак поджелудочной и предстательной железы - на 7%;
рак кишечника - на 5%;
рак простаты - на 4%.
«Риск развития рака появляется в процессе роста, а не в самом росте. То есть чем больше ваше тело подвергалось росту, «вытягиванию», трансформации на протяжении многих лет, тем больше вероятность, что разовьется онкология. Но пугаться не стоит: проценты маленькие, просто будьте внимательнее к своему состоянию, если вы - высокий человек», - говорит руководитель научной программы Международного фонда исследования рака Сюзанна Браун.
От каких болезней страдают высокие люди
У высоких людей также повышенный риск развития других заболеваний - от варикозного расширения вен до повреждения периферических нервов.
«Мы обнаружили доказательства того, что рост взрослого человека может влиять на здоровье, включая некоторые состояния, связанные с плохими исходами и качеством жизни, - периферическую невропатию, язвы ног и хроническую венозную недостаточность, - говорит ведущий автор исследования, сотрудник Регионального медицинского центра штата Вирджиния (США) Шридхаран Рагхаван. - И рост является фактором риска, который невозможно изменить».
Среди возможных заболеваний числятся также:
разрыв аорты,
легочная эмболия,
инфекции кожи и костей.
Эти данные ученые приводят в научном журнале PLOS. Есть и гендерные различия: например, женщины с высоким ростом чаще страдают от астмы, а вот у мужчин такой связи нет.