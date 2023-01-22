Высокие или низкие: ученые выяснили, у людей с каким ростом чаще может развиться рак

Большинство из нас недовольно своим ростом. Высокие люди зачастую хотели бы быть немного пониже, некоторые стесняются своего роста, некоторые просто не могут подобрать одежду по размеру. Невысокие, наоборот, часто мечтают быть повыше.

И тут не повезло высоким людям. Для таких выводов ученые проанализировали глобальные мировые данные о связи между диетой, весом, физической активностью и наличием онкологии, пишет британское издание Express. Как выяснили эксперты Международного всемирного фонда исследования рака, рост может еще и указывать на то, что у человека повышен риск заполучить опасную патологию.Для таких выводов ученые проанализировали глобальные мировые данные о связи между диетой, весом, физической активностью и наличием онкологии,британское издание Express.

Оказалось, что существуют «убедительные» доказательства того, что чем выше ваш рост, тем выше риск онкологии.

В список потенциальных видов рака попали:

рак почки - у высоких людей риск увеличивается на 10%;

рак молочной железы - после менопаузы риск увеличивается на 9-11%;

рак яичников - на 8%;

рак поджелудочной и предстательной железы - на 7%;

рак кишечника - на 5%;

рак простаты - на 4%.

«Риск развития рака появляется в процессе роста, а не в самом росте. То есть чем больше ваше тело подвергалось росту, «вытягиванию», трансформации на протяжении многих лет, тем больше вероятность, что разовьется онкология. Но пугаться не стоит: проценты маленькие, просто будьте внимательнее к своему состоянию, если вы - высокий человек», - говорит руководитель научной программы Международного фонда исследования рака Сюзанна Браун.

От каких болезней страдают высокие люди

У высоких людей также повышенный риск развития других заболеваний - от варикозного расширения вен до повреждения периферических нервов.

«Мы обнаружили доказательства того, что рост взрослого человека может влиять на здоровье, включая некоторые состояния, связанные с плохими исходами и качеством жизни, - периферическую невропатию, язвы ног и хроническую венозную недостаточность, - говорит ведущий автор исследования, сотрудник Регионального медицинского центра штата Вирджиния (США) Шридхаран Рагхаван. - И рост является фактором риска, который невозможно изменить».

Среди возможных заболеваний числятся также:

разрыв аорты,

легочная эмболия,

инфекции кожи и костей.