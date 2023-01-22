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Ника Белоцерковская и Евгений Чичваркин организуют благотворительный ужин в поддержку Украины: билет стоит 10 000 евро

Limon.ee
Ника Белоцерковская и Евгений Чичваркин организуют благотворительный ужин в поддержку Украины: билет стоит 10 000 евро
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Ника Белоцерковская организовала благотворительный ужин в поддержку Украины. Иллюстративное фото
Ника Белоцерковская организовала благотворительный ужин в поддержку Украины. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Журналист и кулинар Ника Белоцерковская в соцсетях анонсировала «гастрономический благотворительный ужин», который она организует у себя дома совместно с бизнесменом Евгением Чичваркиным, сообщает spletnik.ru.

Ника Белоцерковская в соцсетях анонсировала «гастрономический благотворительный ужин», который она организует у себя дома совместно с бывшим владельцем «Евросети» Евгением Чичваркиным.

«В гости едет несравненный Евгений Чичваркин! И чтобы нам не обниматься вдвоем в этот предельно печальный период, мы решили обниматься со смыслом», - написала журналистка в соцсети.

Она объявила, что на ужин, который состоится 27 января, будут пускать по билетам стоимостью 10 000 евро, а все вырученные средства «отправятся в Украину», в частности, на них приобретут лекарства. Гости же смогут насладиться «лучшим японским мясом», «трюфелем из Периньона», «жирными систеронскими кроликами» и прочими яствами, которые подадут на «фамильном серебре», а также «морем в закатных лучах» и танцами, если у них останутся силы.

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