Ника Белоцерковская и Евгений Чичваркин организуют благотворительный ужин в поддержку Украины: билет стоит 10 000 евро

«В гости едет несравненный Евгений Чичваркин! И чтобы нам не обниматься вдвоем в этот предельно печальный период, мы решили обниматься со смыслом», - написала журналистка в соцсети.

Она объявила, что на ужин, который состоится 27 января, будут пускать по билетам стоимостью 10 000 евро, а все вырученные средства «отправятся в Украину», в частности, на них приобретут лекарства. Гости же смогут насладиться «лучшим японским мясом», «трюфелем из Периньона», «жирными систеронскими кроликами» и прочими яствами, которые подадут на «фамильном серебре», а также «морем в закатных лучах» и танцами, если у них останутся силы.