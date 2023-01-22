Неужели известный эстонский политик сменил профессию и подался в синоптики?

Хелир-Валдор Сеэдер, председатель Isamaa, опубликовал в Facebook прекрасную фотографию солнечной субботы. «Первый в этом году репортаж с трассы Таллинн-Вильянди. Ослепительно яркое солнце сигнализирует нам о том, что весна уже в воздухе. После 5 марта наступит большая оттепель», - прогнозирует Сеэдер в своем сообщении.