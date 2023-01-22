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Неужели известный эстонский политик сменил профессию и подался в синоптики?

Limon.ee
Неужели известный эстонский политик сменил профессию и подался в синоптики?
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Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер Фото: Eero Vabamägi

Депутат Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер, оказывается, любит фотографировать природу родной Эстонии и публиковать снимки в соцсетях.

Хелир-Валдор Сеэдер, председатель Isamaa, опубликовал в Facebook прекрасную фотографию солнечной субботы. «Первый в этом году репортаж с трассы Таллинн-Вильянди. Ослепительно яркое солнце сигнализирует нам о том, что весна уже в воздухе. После 5 марта наступит большая оттепель», - прогнозирует Сеэдер в своем сообщении.

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