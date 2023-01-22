Она этими руками вскрывает трупы, а потом мужу котлеты готовит личная история женщины-патологоанатома

О выборе профессии

Будучи ребенком, я очень любила лечить. Нет, я не играла в больницу с куклами, а находила раздавленных лягушек и пыталась их спасти - промывала раны и зашивала. Тогда я думала, что стану лечащим врачом. Хоть в моей семье и нет медиков, в 2009 году я окончила школу и поступила в Курский медицинский университет, совершенно не представляя, в какую структуру иду.

В университете я поняла, что не смогу работать с живыми людьми. Я проходила практику участковым терапевтом и на приемах сталкивалась с тем, что многие больные не слышат врача. Они не следуют рекомендациям, а потом обвиняют во всем доктора и пишут жалобы. На тот момент я была менее сдержанным человеком и хорошо осознавала, что не сработаюсь с такими пациентами, поэтому решила выбрать специальность, где буду меньше контактировать с людьми. Одной из таких и является патологическая анатомия.

На первое вскрытие я попала на пятом курсе, и процесс не вызвал у меня отвращения. Я видела перед собой не просто мертвое тело, а болезнь, поэтому педантично расспрашивала практикующего патологоанатома, что он делает и почему достает определенные органы.