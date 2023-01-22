Благоприятный период с 22 января 2023 года: что нужно делать, чтобы изменить свою жизнь

Большим счастьем можно считать тот факт, что в 2023 году все планеты будут двигаться в верном направлении. С 22 января начнется удачный период, когда можно много чего изменить в своей жизни.

Очистить карму

Период времени, когда планеты будут двигаться в верном направлении, называется периодом кармического очищения. Судьба будет посылать разные испытания, которые пойдут в зачет карме. Делая добрые дела и совершая хорошие поступки, удастся закрыть все кармические задачи и преодолеть любые испытания. В это время следует делать все по совести – это поможет привлечь в жизнь много удачи и успеха. Не следует пытаться кого-либо обмануть, иначе тогда не получится очистить свою карму.

Повысить продуктивность труда

Без ретроградных планет люди станут более продуктивными и легко смогут справляться с любыми поставленными перед ними задачами. Никто и ничто не сможет остановить их на пути к успеху. В это время всем станет намного проще принимать серьезные и сложные решения.

Люди станут меньше сомневаться, переживать и волноваться по любому поводу. Работать станет гораздо проще и легче, особенно это касается интеллектуальной деятельности. Многое из того, что раньше давалось тяжело, в это время будет доступным и простым. Что касается физического труда, то он тоже будет легко даваться, однако так и останется второстепенным.

Обрести успех в личной жизни