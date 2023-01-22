Благоприятный период с 22 января 2023 года: что нужно делать, чтобы изменить свою жизнь
Большим счастьем можно считать тот факт, что в 2023 году все планеты будут двигаться в верном направлении. С 22 января начнется удачный период, когда можно много чего изменить в своей жизни.
Период времени, когда планеты будут двигаться в верном направлении, называется периодом кармического очищения. Судьба будет посылать разные испытания, которые пойдут в зачет карме. Делая добрые дела и совершая хорошие поступки, удастся закрыть все кармические задачи и преодолеть любые испытания. В это время следует делать все по совести – это поможет привлечь в жизнь много удачи и успеха. Не следует пытаться кого-либо обмануть, иначе тогда не получится очистить свою карму.
Повысить продуктивность труда
Без ретроградных планет люди станут более продуктивными и легко смогут справляться с любыми поставленными перед ними задачами. Никто и ничто не сможет остановить их на пути к успеху. В это время всем станет намного проще принимать серьезные и сложные решения.
Люди станут меньше сомневаться, переживать и волноваться по любому поводу. Работать станет гораздо проще и легче, особенно это касается интеллектуальной деятельности. Многое из того, что раньше давалось тяжело, в это время будет доступным и простым. Что касается физического труда, то он тоже будет легко даваться, однако так и останется второстепенным.
Обрести успех в личной жизни
Поскольку ретроградности не будет, то никто и ничто не сможет тянуть вниз в интеллектуальном плане. Люди начнут трезво мыслить, а это говорит о том, что всем желающим удастся повстречать верного спутника, а также понять, какой человек им нужен по жизни. Все это позволит сократить зону поиска и ускорить приход настоящего счастья.
Люди начнут легко и быстро понимать друг друга. Те, кто давно в ссоре, смогут найти общий язык и прийти к взаимопониманию. Семейные пары будут находить компромиссы и перестанут ссориться по любому поводу.
Изменить свой курс
Период является благоприятным для людей, которые очень давно хотят поменять свою работу, перебраться в другой город либо совершить какую-то покупку. Все это им легко будет даваться. Они станут более целенаправленными и уверенными в себе. Не исключено, что многие смогут найти более подходящее место работы, набраться смелости, чтобы уволиться с прежнего, а также создать новый план, который поможет изменить их жизнь в лучшую сторону. Некоторым удастся найти себе дополнительный вид заработка и получать от него большую сумму денег.
Этот период времени следует использовать эффективно и не упускать ни единой возможности. Кроме того, не стоит никому рассказывать о своих планах и целях до тех пор, пока они не осуществятся. Приступая к какой-либо работе, следует действовать уверенно, ни о чем не переживать, а также не бояться, если вдруг что-то не получится. Самое главное - не следует лениться и все получится.