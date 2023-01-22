Названы три цвета, которые не идут ни одной женщине: портят все и превращают в старуху

Названы три цвета в гардеробе, которые портят буквально все и превращают любую женщину в старуху.

Темно-коричневый прибавляет несколько лет абсолютно любой девушке. Особенно, если весь ваш образ в этом цвете. Лучше использовать его исключительно в деталях - обуви, сумке или шарфе.

Оливковый не только старит, но и подчеркивает все ваши недостатки: бледность, усталость и даже синяки под глазами. Это крайне заметно на девушках, обладающих очень светлой кожей. Спастись от такой «старости» можно, если разбавить оливковый яркими аксессуарами.