Для любой женщины в одежде важен не только комфорт, но и красота самой вещи. Но уничтожить целый образ порой можно одним неудачным оттенком.
Названы три цвета, которые не идут ни одной женщине: портят все и превращают в старуху
Названы три цвета, которые не идут ни одной женщине: портят все и превращают в старуху
Названы три цвета в гардеробе, которые портят буквально все и превращают любую женщину в старуху.
Темно-коричневый прибавляет несколько лет абсолютно любой девушке. Особенно, если весь ваш образ в этом цвете. Лучше использовать его исключительно в деталях - обуви, сумке или шарфе.
Оливковый не только старит, но и подчеркивает все ваши недостатки: бледность, усталость и даже синяки под глазами. Это крайне заметно на девушках, обладающих очень светлой кожей. Спастись от такой «старости» можно, если разбавить оливковый яркими аксессуарами.
Последний оттенок, от которого лучше отказаться - лиловый. Он делает любую женщину мрачной и старой, подчеркивает портал MarieClaire.