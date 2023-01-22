Попался на халатах: олигарх из РФ неудачно попытался спасти свою яхту от санкций

США обвинили двух бизнесменов в сокрытии яхты российского олигарха Виктора Вексельберга, который находится под американскими санкциями. Один из них – некий Виктор Осипов, имеющий двойное гражданство Швейцарии и РФ, второй – британец Ричард Мастерс, собственник компании Masters Yachts, которая занимается постройкой яхт. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Несмотря на санкции, введенные против Вексельберга, Осипов и Мастерс пытались обеспечить эксплуатацию яхты Виктора Вексельберга Tango, стоимостью в 90 миллионов долларов, сообщило министерство юстиции США.

51-летнему Владиславу Осипову и 52-летнему британцу Ричарду Мастерсу инкриминируют сговор с целью обмана США, нарушение санкционного режима, а также отмывание денег. Сам Виктор Вексельберг находится под санкциями США еще с 2018 года, его подозревали во вмешательстве в президентские выборы США, а его суперяхта была арестована в Испании вскоре после начала войны в Украине – в апреле 2022 года.

По данным американской стороны, они пытались вывести из-под санкций яхту Tango, используя американские компании и финансовую систему США, пытались скрыть принадлежность яхты Вексельберга и обеспечить ее эксплуатацию.

Бизнесмены разработали хитрый план. Они разработали схему использования фальшивого названия яхты - Fanta. «В результате этой маскировки американские финансовые учреждения обработали транзакции на сотни тысяч долларов в пользу Tango, которые они не разрешили бы, если бы знали об участии Вексельберга в финансовых операциях», - говорится в сообщении Минюста.