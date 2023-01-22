ВАУ! ⟩ 44-летняя эстонская топ-модель снялась обнаженной для обложки Vogue

Чехословацкая версия журнала Vogue представила две обложки февральского номера, и для них обоих снялась наша Кармен Касс. На одной из них Кармен предстала топлес, в одних трусиках из розового латекса, прикрывая грудь абажуром. На другой Касс позировала обнаженной в наполненной пеной ванне, на ней были лишь солнцезащитные очки и высокие латексные сапоги на каблуке.

Это не первое появление Кармен на обложке Vogue: в 1997 году она дебютировала на обложке Vogue France, а к 1999 году принимала участие в подиумных показах ведущих дизайнеров и снималась в рекламных кампаниях крупных домов моды.