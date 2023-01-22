Куриный суп против простуды: миф или реальность

Каким должен быть куриный суп

Люди часто задаются вопросом, реальны ли целебные свойства куриного супа с лапшой или все это «бабушкины сказки». Хотя это любимое зимнее блюдо, вопрос о его целебных свойствах остается открытым. Может ли куриный бульон на самом деле очистить заложенный нос и успокоить боль в горле, попытались разобраться в Womans world.

Терапевтические преимущества куриного супа

Куриный суп популярен во всех странах: от супа с шариками из мацы, также называемого «еврейским пенициллином», до куриного кальдо-верде - португальского зеленого супа - похожий рецепт найдется едва ли не в каждой кухне мира.

Что касается его лечебных свойств, исследования дают некоторые поводы для оптимизма. В исследовании, опубликованном в журнале CHEST, изучались широко известные противовоспалительные эффекты куриного супа с лапшой, особенно при инфекциях верхних дыхательных путей. Исследователи провели несколько тестов, используя рецепт под названием «Бабушкин суп», который содержал такие ингредиенты: курица, репа, бульон и морковь. Тесты были разработаны для оценки способности супа ингибировать миграцию нейтрофилов - процесс, посредством которого лейкоциты, называемые нейтрофилами, быстро перемещаются из очагов инфекции кровотока в ткани в другие части тела. Авторы отметили, что продукты нейтрофилов являются сильными стимуляторами выделения слизи, что может объяснить, почему простуда приводит к кашлю и мокроте.