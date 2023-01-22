93-летний американский астронавт Базз Олдрин женился в четвертый раз. Об этом он сообщил в Twitter, разместив свадебные фото.
ФОТО ⟩ Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз: невеста моложе его на 30 лет
Церемония бракосочетания состоялась в Лос-Анджелесе, пишет gordon.com.ua.
«В мой 93-й день рождения я рад сообщить, что моя давняя любовь, доктор Анка Фаур, и я связали себя узами брака. Мы взволнованы, как сбежавшие подростки», – написал Олдрин.
63-летняя Фаур, пишет Daily Mail, занимает должность вице-президента компании Buzz Aldrin Ventures LLC. На ее странице в LinkedIn указано, что она работает в компании с 2019 года.
Фаур – четвертая жена астронавта. От предыдущих отношений у Олдрина есть трое детей, внук, трое правнуков и правнучка.
Олдрин родился 20 января 1930 года в США. 21 июля 1969 года он стал вторым после американского астронавта Нила Армстронга человеком, который побывал на Луне.
On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023