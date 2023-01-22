ФОТО ⟩ Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз: невеста моложе его на 30 лет

Церемония бракосочетания состоялась в Лос-Анджелесе, пишет gordon.com.ua.

«В мой 93-й день рождения я рад сообщить, что моя давняя любовь, доктор Анка Фаур, и я связали себя узами брака. Мы взволнованы, как сбежавшие подростки», – написал Олдрин.

63-летняя Фаур, пишет Daily Mail, занимает должность вице-президента компании Buzz Aldrin Ventures LLC. На ее странице в LinkedIn указано, что она работает в компании с 2019 года.

Фаур – четвертая жена астронавта. От предыдущих отношений у Олдрина есть трое детей, внук, трое правнуков и правнучка.

Олдрин родился 20 января 1930 года в США. 21 июля 1969 года он стал вторым после американского астронавта Нила Армстронга человеком, который побывал на Луне.