ФОТО ⟩ Живущие в Таллинне россияне выступили против войны в Украине и политики Путина

Несколько русских, проживающих в Эстонии и выступающих против политики президента Путина, собрались у посольства Российской Федерации на Пикк, 19 в Таллинне. Стоящие перед посольством российские граждане сказали корреспонденту Elu24, что они все еще хотели бы жить в своей стране. «Я очень люблю Россию, но я не люблю Путина. Я патриот своей страны», - сказала одна женщина. «Я благодарен эстонцам, но я хотел бы быть дома, в Челябинске!» - говорит другой.