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ФОТО ⟩ Живущие в Таллинне россияне выступили против войны в Украине и политики Путина

, Летний репортер Elu24
Живущие в Таллинне россияне выступили против войны в Украине и политики Путина
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В Таллинне состоялся митинг российских беженцев, уехавших из своей страны из-за несогласия с политикой Путина
В Таллинне состоялся митинг российских беженцев, уехавших из своей страны из-за несогласия с политикой Путина Фото: Elu24

21 января днем в Таллинне состоялся митинг антивоенного движения граждан, уехавших из Росссии из-за несогласия с политикой Путина, пишет Elu24.

Несколько русских, проживающих в Эстонии и выступающих против политики президента Путина, собрались у посольства Российской Федерации на Пикк, 19 в Таллинне. Стоящие перед посольством российские граждане сказали корреспонденту Elu24, что они все еще хотели бы жить в своей стране. «Я очень люблю Россию, но я не люблю Путина. Я патриот своей страны», - сказала одна женщина. «Я благодарен эстонцам, но я хотел бы быть дома, в Челябинске!» - говорит другой.

В Таллине прошел антивоенный митинг граждан, бежавших из России.
В Таллине прошел антивоенный митинг граждан, бежавших из России. Фото: Elu24
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