На открытии самого дорогого в мире отеля выступила Бейонсе в платье украинского бренда: гонорар составил 24 миллиона долларов

Футуристическое здание в 43 этажа спроектировано нью-йоркской компанией Kohn Pedersen Fox Associates. К услугам гостей будет 795 номеров и люксов. Также курорт предполагает не менее 90 бассейнов. Один из них, Skypool, расположен на 22-м этаже отеля и станет частью развлекательного комплекса Cloud 22 под открытым небом. Отсюда открывается вид на остров Пальма Джумейра, аквариум с медузами и шоу фонтанов, один из которых - Skyblaze - «дышит» огнем, пишет buyingbusinesstravel.com.ru.

Также на территории предусмотрены 17 ресторанов, в том числе первый на Ближнем Востоке The Dinner британского шеф-повара Хестона Блюменталя, знаменитый кантонский ресторан Hakkasan и Ariana’s Persian Kitchen от известного ирано-американского шеф-повара и автора кулинарных книг Арианы Банди.

На открытии за 24 миллиона долларов выступила певица Бейонсе, а билет на шикарную вечеринку стоил 150 000 долларов. Бейонсе выступила в Дубае в платье от украинского бренда Frolov.

Наряд был выполнен в ярко-розовом цвете, был притален и хорошо подчеркивал фигуру Бейонсе. По всей длине вертикально платье украшено золотыми и серебристыми стразами, а декольте выполнено в форме сердца, тоже со страз, пишет tsn.ua.

Дополняли образ певицы колготки со стразами и имитацией чулок, которые она надела под полупрозрачный лук, а также высокие розовые перчатки со стразами, которые имитировали бриллиантовые браслеты. Завершением лука для выступления стали серьги, объемная прическа с легкими волнами и макияж со сверкающими блестками на глазах. Смотрите фото ЗДЕСЬ!