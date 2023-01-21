Стало известно, что Лариса Удовиченко проходит реабилитацию после операции на позвоночнике, пишет TopNews.
ПРИКОВАНА К ПОСТЕЛИ ⟩ Друг Ларисы Удовиченко раскрыл детали перелома позвоночника у актрисы
Ранее сообщалось, что актриса сломала позвоночник, получив тяжелый перелом. Детали произошедшего СМИ не были известны.
Изначально была информация, что Лариса Удовиченко в декабре 2022 года не вышла на сцену в столице Карелии. В билетных кассах сообщили, что она получила тяжелую травму. В спектаклях ее заменили актрисой Дарьей Михайличенко.
Aктер и супруг артистки Дарьи Михайличенко Андрей Бутин сообщил, что Лариса Удовиченко сломала позвоночник не на гастролях.
«Все документы и справки имеются. Все площадки, где показывали «Новогодний переполох», были предупреждены о замене за две недели до спектакля», – высказался Бутин.
Актер признался, что у Ларисы Удовиченко – тяжелая травма.
Операцию на позвоночнике у Удовиченко подтвердил актер Эвклид Кюрдзидис. Aртист рассказал, что операцию подруге сделали в декабре. Сейчас она проходит реабилитацию. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина это же, сообщив, что Лариса Удовиченко находится дома.
Другие детали произошедшего с актрисой рассказал Telegram-канал «Немалахов».
«С Ларисой Удовиченко случилось страшное. Злопыхатели говорят, актриса так радовалась Новому году, что пьяной то ли от счастья, то ли от хмеля упала и скатилась с лестницы и сломала спину. Теперь Лариса Ивановна обездвижена и прикована к постели. Прогнозы очень неутешительные», – пишут инсайдеры.