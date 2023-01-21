ПРИКОВАНА К ПОСТЕЛИ ⟩ Друг Ларисы Удовиченко раскрыл детали перелома позвоночника у актрисы

Ранее сообщалось, что актриса сломала позвоночник, получив тяжелый перелом. Детали произошедшего СМИ не были известны.

Изначально была информация, что Лариса Удовиченко в декабре 2022 года не вышла на сцену в столице Карелии. В билетных кассах сообщили, что она получила тяжелую травму. В спектаклях ее заменили актрисой Дарьей Михайличенко.

Aктер и супруг артистки Дарьи Михайличенко Андрей Бутин сообщил, что Лариса Удовиченко сломала позвоночник не на гастролях.

«Все документы и справки имеются. Все площадки, где показывали «Новогодний переполох», были предупреждены о замене за две недели до спектакля», – высказался Бутин.

Актер признался, что у Ларисы Удовиченко – тяжелая травма.

Операцию на позвоночнике у Удовиченко подтвердил актер Эвклид Кюрдзидис. Aртист рассказал, что операцию подруге сделали в декабре. Сейчас она проходит реабилитацию. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина это же, сообщив, что Лариса Удовиченко находится дома.

Другие детали произошедшего с актрисой рассказал Telegram-канал «Немалахов».