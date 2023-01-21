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ПРИКОВАНА К ПОСТЕЛИ ⟩ Друг Ларисы Удовиченко раскрыл детали перелома позвоночника у актрисы

Limon.ee
Друг Ларисы Удовиченко раскрыл детали перелома позвоночника у актрисы
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Фото: Shutterstock

Стало известно, что Лариса Удовиченко проходит реабилитацию после операции на позвоночнике, пишет TopNews.

Ранее сообщалось, что актриса сломала позвоночник, получив тяжелый перелом. Детали произошедшего СМИ не были известны.

Изначально была информация, что Лариса Удовиченко в декабре 2022 года не вышла на сцену в столице Карелии. В билетных кассах сообщили, что она получила тяжелую травму. В спектаклях ее заменили актрисой Дарьей Михайличенко.

Aктер и супруг артистки Дарьи Михайличенко Андрей Бутин сообщил, что Лариса Удовиченко сломала позвоночник не на гастролях.

«Все документы и справки имеются. Все площадки, где показывали «Новогодний переполох», были предупреждены о замене за две недели до спектакля», – высказался Бутин.

Актер признался, что у Ларисы Удовиченко – тяжелая травма.

Операцию на позвоночнике у Удовиченко подтвердил актер Эвклид Кюрдзидис. Aртист рассказал, что операцию подруге сделали в декабре. Сейчас она проходит реабилитацию. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина это же, сообщив, что Лариса Удовиченко находится дома.

Другие детали произошедшего с актрисой рассказал Telegram-канал «Немалахов».

«С Ларисой Удовиченко случилось страшное. Злопыхатели говорят, актриса так радовалась Новому году, что пьяной то ли от счастья, то ли от хмеля упала и скатилась с лестницы и сломала спину. Теперь Лариса Ивановна обездвижена и прикована к постели. Прогнозы очень неутешительные», – пишут инсайдеры.

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