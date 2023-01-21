В 2022 году в эстонских кинотеатрах правили «Миньоны» и «Аптекарь Мельхиор»

По словам кинопрокатчика Тимо Диенера, кинотеатры постепенно восстанавливаются после пандемии, но прежние показатели пока не достигнуты: «Если сравнивать 2022 год с годом ранее, есть повод для радости – ограничений на походы в кино не было, а количество кинозрителей выросло. Если в 2021 году не оказалось ни одного фильма, который собрал бы в кинотеатрах более 100 000 зрителей, то в 2022 году таких картин было сразу четыре: "Миньоны 2", "Аптекарь Мельхиор", "Калев" и "Аватар: Путь воды».

Впрочем, по словам Диенера, количество кинозрителей все еще не достигает уровня 2019 и 2020 годов. Например, «Зима» по произведению Оскара Лутса в начале 2020 года собрала в кинотеатрах более 150 000 человек, на первую комедию серии «Встреча выпускников» было куплено почти 190 000 билетов, а на «Правду и справедливость», которая до сих пор удерживает рекорд по аудитории в восстановившей независимой Эстонии, в 2019 году сходили 267 588 человек.