Это должна знать каждая хозяйка! Две хитрости и идеальные макароны по-флотски готовы: усилий минимум, а на вкус объедение

Казалось бы, что может быть проще макарон по-флотски – смешал пасту с фаршем, потомил на плите и готово. Но на самом деле даже такое простое блюдо способно вызвать бурю гастрономических эмоций – нужно лишь знать некоторые секреты, пишет Телепрограмма.

Первый – это способ «двойного» приготовления мяса. Обжариваем фарш до образования корочки в небольшом количестве масла, после чего пропускаем через мясорубку и далее готовим привычным способом. Вкус и аромат от зажаренной корочки придадут блюду изюминку, а родня точно попросит добавки!