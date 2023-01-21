Доказано – даже простое блюдо может быть невероятно вкусным.
Это должна знать каждая хозяйка! Две хитрости и идеальные макароны по-флотски готовы: усилий минимум, а на вкус объедение
Казалось бы, что может быть проще макарон по-флотски – смешал пасту с фаршем, потомил на плите и готово. Но на самом деле даже такое простое блюдо способно вызвать бурю гастрономических эмоций – нужно лишь знать некоторые секреты, пишет Телепрограмма.
Первый – это способ «двойного» приготовления мяса. Обжариваем фарш до образования корочки в небольшом количестве масла, после чего пропускаем через мясорубку и далее готовим привычным способом. Вкус и аромат от зажаренной корочки придадут блюду изюминку, а родня точно попросит добавки!
Второй секрет – это сливочное или топленое масло. Для лучшего результата стоит выбрать один из этих вариантов, и не забыть добавить его в готовое блюдо. Тогда на столе будет аппетитная еда, а не слипшийся комок из макарон.