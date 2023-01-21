ВИДЕО ⟩ Финалисты конкурса Eesti Laul из группы Bedwettersi зашлись истерическим хохотом. Что же их так рассмешило?

Поп-панк-группа Bedwetters вышла в финал конкурса Eesti Laul с песней Monsters и, как следует из названия, обещает зрителям монстров и чудовищное зрелище.

«Слушайте, у нас действительно есть неплохие шансы выиграть этот Eesti Laul», – говорит участник группы Михкель Мыттус в видео, размещенном в TikTok. Затем все участники группы разразились истерическим смехом.

«Что-то или кто-то может взлететь на воздух, а что-то может загореться», – рассказали участники группы о своих планах на финальное шоу. «Короче говоря, может произойти что-то ужасное, чтобы вас запомнили на долгие годы».