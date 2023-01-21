Финалисты конкурса Eesti laul из группы Bedwetters поделились в TikTok видео, где все участники группы разразились громким смехом. Но что же заставило участников группы так хохотать?
ВИДЕО ⟩ Финалисты конкурса Eesti Laul из группы Bedwettersi зашлись истерическим хохотом. Что же их так рассмешило?
Финалисты конкурса Eesti Laul из группы Bedwettersi зашлись истерическим хохотом. Что же их так рассмешило?
Поп-панк-группа Bedwetters вышла в финал конкурса Eesti Laul с песней Monsters и, как следует из названия, обещает зрителям монстров и чудовищное зрелище.
«Слушайте, у нас действительно есть неплохие шансы выиграть этот Eesti Laul», – говорит участник группы Михкель Мыттус в видео, размещенном в TikTok. Затем все участники группы разразились истерическим смехом.
@bedwettersband @eesti_laul #fyp #estonia ♬ original sound - Bedwetters
«Что-то или кто-то может взлететь на воздух, а что-то может загореться», – рассказали участники группы о своих планах на финальное шоу. «Короче говоря, может произойти что-то ужасное, чтобы вас запомнили на долгие годы».
В финале Eesti Laul 2023 года примут участие 12 песен. Финал конкурса состоится 11 февраля в ледовом холле Тондираба.
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