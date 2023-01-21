Певицу Монеточку и переехавшего в Таллинн российского блогера Антона Пикули признали «иноагентами»

Также перечень пополнили активист из Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов, блогер Вадим Харченко, депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарья Беседина и проект для трансгендерных людей и их близких T9 NSK, а также основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, пишет Сплетник.

Монеточка переехала в Литву после начала войны в Украине, которую певица открыто осуждает. В своих соцсетях она регулярно высказывается против действий российских властей. Недавно певица дала развернутое интервью, в котором рассказала об эмиграции, рождении ребенка, чувстве вины и патриотизме. Свой новый статус Монеточка прокомментировала шуточным постом в Instagram, в котором написала: «Ребята, нас раскрыли».