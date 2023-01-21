Голливуд никогда не щадил Брук Шилдс: с самого юного возраста режиссеры воспринимали актрису исключительно в качестве секс-объекта. Так, всего в 11 лет она уже снималась обнаженной и целовалась с 29-летним актером в фильме «Прелестное дитя». А в 15 сыграла в двух переполненных постельными сценами картинах – «Голубой лагуне» и «Бесконечной любви», пишет Супер.
Голливудская актриса Брук Шилдс впервые рассказала о пережитом изнасиловании
О том, как на нее повлияло раннее взросление в кадре, Брук подробно рассказала в своих мемуарах. А теперь впервые раскрыла другой травмирующий опыт, с которым ей пришлось столкнуться.
Вчера на фестивале «Санденс» прошла премьера нового документального фильма, в котором 57-летняя Шилдс рассказала, что вскоре после окончания колледжа стала жертвой изнасилования. Звезда не назвала имя нападавшего, но подробно описала события того ужасного вечера. Тогда молодая актриса переживала непростой период после раннего успеха и изо всех сил пыталась найти работу. Со своим насильником Шилдс встретилась за ужином для обсуждения деловых вопросов, а затем вернулась в его гостиничный номер, чтобы оттуда вызвать такси.
«Он сказал: "Возвращайся в отель, я вызову такси". Я поднялась в номер, а он ненадолго исчез». Почувствовав себя неловко в комнате, девушка решила понаблюдать за волейболистами, которые играли на улице, – благо на столе лежал бинокль. «Дверь открывается, этот человек заходит голышом, у меня бинокль, и я такая: "Черт". Я опустила бинокль, а он уже был на мне. Прямо как будто реслингом решил заняться». Шилдс объясняет, что не пыталась убежать, поскольку боялась, что это спровоцирует еще большее физическое насилие. «Я испугалась, что он меня задушит или что-то в этом роде, – признается актриса. – Поэтому особо не боролась. Я просто замерла. Я считала, что одного "нет" должно быть достаточно. Тогда я подумала: "Просто останься в живых и выйди отсюда», – и отключилась. Видит Бог, я знала, что такое диссоциация... Потом я спустилась на лифте и сама вызвала такси. Я проплакала всю дорогу до квартиры моего друга».
Актриса признается, что долгое время не воспринимала произошедшее как сексуальное насилие и винила в случившемся саму себя. «Я почему-то поверила, что посылала ему сигналы, которые были восприняты именно таким образом. Я пила вино за ужином. Я поднялась в номер. Я была такой доверчивой».
Впоследствии Шилдс написала своему обидчику письмо, в котором рассказала, как он разрушил ее «огромное доверие» к нему – но он не воспринял ее слова всерьез. «Тогда я просто вскинула руки и сказала: «Знаете что, я отказываюсь быть жертвой, потому что это происходит независимо от того, кто вы и к чему, по вашему мнению, вы готовы или нет», – заключает она. – Я хотела стереть все это из своего разума и тела и просто продолжать идти по тому пути, по которому я шла. Система ни разу не пришла мне на помощь. Так что мне просто нужно было стать сильнее самостоятельно».
И хотя имя напавшего на нее мужчины Шилдс не называет, звучит ее история очень похоже на то, что вот уже несколько лет рассказывают многочисленные жертвы Харви Вайнштейна. Похоже, к списку жертв суперпродюсера можно добавить еще одно имя.