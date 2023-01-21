Голливудская актриса Брук Шилдс впервые рассказала о пережитом изнасиловании

Вчера на фестивале «Санденс» прошла премьера нового документального фильма, в котором 57-летняя Шилдс рассказала, что вскоре после окончания колледжа стала жертвой изнасилования. Звезда не назвала имя нападавшего, но подробно описала события того ужасного вечера. Тогда молодая актриса переживала непростой период после раннего успеха и изо всех сил пыталась найти работу. Со своим насильником Шилдс встретилась за ужином для обсуждения деловых вопросов, а затем вернулась в его гостиничный номер, чтобы оттуда вызвать такси.

«Он сказал: "Возвращайся в отель, я вызову такси". Я поднялась в номер, а он ненадолго исчез». Почувствовав себя неловко в комнате, девушка решила понаблюдать за волейболистами, которые играли на улице, – благо на столе лежал бинокль. «Дверь открывается, этот человек заходит голышом, у меня бинокль, и я такая: "Черт". Я опустила бинокль, а он уже был на мне. Прямо как будто реслингом решил заняться». Шилдс объясняет, что не пыталась убежать, поскольку боялась, что это спровоцирует еще большее физическое насилие. «Я испугалась, что он меня задушит или что-то в этом роде, – признается актриса. – Поэтому особо не боролась. Я просто замерла. Я считала, что одного "нет" должно быть достаточно. Тогда я подумала: "Просто останься в живых и выйди отсюда», – и отключилась. Видит Бог, я знала, что такое диссоциация... Потом я спустилась на лифте и сама вызвала такси. Я проплакала всю дорогу до квартиры моего друга».