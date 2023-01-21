Требование использовать кассы самообслуживания вызывает негодование у покупателей. «Каждый день кто-то спрашивает, где кассир?»

«Я часто бываю в последнее время в тартуском магазине Zeppelin Maxima, и каждый раз там работали только кассы самообслуживания. В обычных кассах никого не было», – говорит житель Тарту, расстроенный тем, что у покупателя нет другого выхода, кроме как расплачиваться в кассе самообслуживания. У Анники из Таллинна та же проблема. «Я принципиально не пользуюсь кассой самообслуживания и в магазине настояла, что хочу расплачиваться в обычной кассе», – рассказывает она. По словам представителей Maxima и Rimi, нашествие касс самообслуживания – неизбежная часть современности, пишет Elu24.