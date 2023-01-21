«Я часто бываю в последнее время в тартуском магазине Zeppelin Maxima, и каждый раз там работали только кассы самообслуживания. В обычных кассах никого не было», – говорит житель Тарту, расстроенный тем, что у покупателя нет другого выхода, кроме как расплачиваться в кассе самообслуживания. У Анники из Таллинна та же проблема. «Я принципиально не пользуюсь кассой самообслуживания и в магазине настояла, что хочу расплачиваться в обычной кассе», – рассказывает она. По словам представителей Maxima и Rimi, нашествие касс самообслуживания – неизбежная часть современности, пишет Elu24.
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Требование использовать кассы самообслуживания вызывает негодование у покупателей. «Каждый день кто-то спрашивает, где кассир?»
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Требование использовать кассы самообслуживания вызывает негодование у покупателей. «Каждый день кто-то спрашивает, где кассир?»
«В тартуском магазине Maxima работают только кассы самообслуживания, и ни одной обычной кассы», – говорит Элизабет из Тарту, добавляя, что продавец магазина напротив Maxima рассказала ей, что каждый день какие-то пожилые люди громко кричат и спрашивают, почему кассы не работают и где кассиры. «Необычно и странно, что ни одна из обычных касс не работает, а на каждой кассе висит табличка с надписью: «Пожалуйста, подойдите к кассе самообслуживания», – рассказала Элизабет о своем наблюдении.
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