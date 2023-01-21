Дженнифер Лопес о совместной жизни с Беном Аффлеком: «Мой лучший год»

«По моему мнению, это мой лучший год с тех пор, как родились мои дети. Мы съехались. Дети стали жить вместе. Это был действительно эмоциональный переход», – призналась Лопес.

Дженнифер хотела бы добиться полной идиллии в их семье. Ей хочется, чтобы ее дочери и сын ее возлюбленного от предыдущего брака видели в ней союзницу, и наоборот – чтобы для ее детей Аффлек был союзником.