53-летняя американская певица Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) рассказала СМИ о начале совместной жизни с Беном Аффлеком (Ben Affleck) и их детьми. Об этом пишет RUS TVNET со ссылкой на Daily Mail.
Дженнифер Лопес о совместной жизни с Беном Аффлеком: «Мой лучший год»
Дженнифер Лопес о совместной жизни с Беном Аффлеком: «Мой лучший год»
«По моему мнению, это мой лучший год с тех пор, как родились мои дети. Мы съехались. Дети стали жить вместе. Это был действительно эмоциональный переход», – призналась Лопес.
Дженнифер хотела бы добиться полной идиллии в их семье. Ей хочется, чтобы ее дочери и сын ее возлюбленного от предыдущего брака видели в ней союзницу, и наоборот – чтобы для ее детей Аффлек был союзником.
Напомним, летом 2022 года певица и голливудский актер поженились после практически 20-летнего «перерыва» в романтических отношениях. Пара встречалась в 2000-х, однако перед свадьбой рассталась. Снова встречаться они начали в 2021 году.