Отец участвующего в гонке за поездку на Евровидение Ollie сыну: победи и отправляйся в Ливерпуль

Ollie (Оливер Мазурчак) уже не первый раз принимает участие в конкурсе Eesti Laul. Например, он редактировал звук выступления Уку Сувисте за кулисами. Вместе с Марилийс Йыгева он выступала на сцене Eesti Laul в качестве бэк-вокалиста.

Можно сказать, что Оливер рос среди музыкантов. Гитара стала началом его музыкальной карьеры и он посвятил ей большую часть своей жизни. По его словам, в какой-то момент он почувствовал, что хочет чего-то большего, поэтому начал заниматься музыкой и начал исследовать этот мир. Позже к его навыкам добавилось написание текстов.

В студию шоу принесли акустическую гитару и ведущая Грете Лыбу попросила Оливера показать, на какой музыке он вырос. Музыкант взял инструмент и начал играть и петь легендарную песню Linkin Park-In The End.

Оливер заканчивал песню, когда на экране в студии внезапно появился его отец, Юри Мазурчак, барабанщик эстонской группы 2 Quick Start. Старшее поколение также помнит его по группе Monitor. «Папа!» – воскликнул Оливер в восторге.

«Необоснованная самоотверженность, отдача всего себя, немного удачи и таланта – так было всегда», – с гордостью описывает Юри своего сына.

Впрочем, яблоко от яблони, как говорится, ведь Юри тоже был на Евровидении. Например, с Койтом Тооме с песней Merelapsed, а также с Shalene. «Победи и отправляйся в Ливерпуль. Нет никаких проблем, нужно просто быть собой, устроить отличное шоу и наслаждаться этой каруселью», – дает сыну рекомендации отец.