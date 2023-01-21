«Одной гитары мне уже было недостаточно. Я начал продюсировать и открывать для себя этот мир», – сказал Ollie, финалист конкурса Eesti laul, о своей музыкальной карьере в программе Ringvaade. Юри Мазурчак, который несколько раз был на сцене Евровидения, очень гордится своим сыном, пишет Elu24.
Отец участвующего в гонке за поездку на Евровидение Ollie сыну: победи и отправляйся в Ливерпуль
Ollie (Оливер Мазурчак) уже не первый раз принимает участие в конкурсе Eesti Laul. Например, он редактировал звук выступления Уку Сувисте за кулисами. Вместе с Марилийс Йыгева он выступала на сцене Eesti Laul в качестве бэк-вокалиста.
Можно сказать, что Оливер рос среди музыкантов. Гитара стала началом его музыкальной карьеры и он посвятил ей большую часть своей жизни. По его словам, в какой-то момент он почувствовал, что хочет чего-то большего, поэтому начал заниматься музыкой и начал исследовать этот мир. Позже к его навыкам добавилось написание текстов.
В студию шоу принесли акустическую гитару и ведущая Грете Лыбу попросила Оливера показать, на какой музыке он вырос. Музыкант взял инструмент и начал играть и петь легендарную песню Linkin Park-In The End.
Оливер заканчивал песню, когда на экране в студии внезапно появился его отец, Юри Мазурчак, барабанщик эстонской группы 2 Quick Start. Старшее поколение также помнит его по группе Monitor. «Папа!» – воскликнул Оливер в восторге.
«Необоснованная самоотверженность, отдача всего себя, немного удачи и таланта – так было всегда», – с гордостью описывает Юри своего сына.
Впрочем, яблоко от яблони, как говорится, ведь Юри тоже был на Евровидении. Например, с Койтом Тооме с песней Merelapsed, а также с Shalene. «Победи и отправляйся в Ливерпуль. Нет никаких проблем, нужно просто быть собой, устроить отличное шоу и наслаждаться этой каруселью», – дает сыну рекомендации отец.
Оливер соглашается со своим отцом. Он такой, какой он есть, и старается изо всех сил. По его словам, он не будет гнаться за цифрами и понимает, что не может угодить всем. «Это невыполнимая миссия», – прокомментировал он и добавил, что единственный, кому он может быть верен до конца, – это он сам.