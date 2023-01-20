ФОТО и ВИДЕО ⟩ Ужин в 50 лимонов: официант таллиннского ресторана рассказал о рекордных чаевых

В период простудных заболеваний и вирусов в Таллинне прошла яркая витаминная вечеринка. Все блюда и напитки были приготовлены либо из лимона, либо с его использованием. Ресторан был оформлен в желтых тонах, а в качестве декораций повсюду были лимоны. Смотрите видео!

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Народная мудрость гласит: если жизнь подкинула тебе лимон, то приготовь из него лимонад. Шеф-повар ресторана BACIO Эдуард Киселев решил пойти еще дальше и сделал из лимона не только напитки, но и карпаччо, закуски, ризотто и необычные десерты. В это сложно поверить, но на приготовление тематического ужина ушло 50 килограммов лимонов.

Коктейли, закуски, основное блюдо и десерт: всё из лимона. Гостям предложили тартар с лимончелло, карпаччо с цукини и лимоном, лимонный щербет, равиоль с лобстером и лимоном, куропатка с лимонным ризотто, лимонный мусс из белого шоколада, а также, собственноручно приготовленный лимончелло.

Шеф-повар ресторана BACIO Эдуард Киселев Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Особую атмосферу сочному вечеру придала живая музыка в исполнении музыканта из Италии.

«Обожаю лимон! Всегда употребляю его и в пищу, и в напитки. Добавляю в чай, когда хочется согреться и не только. Лимончелло – один из самых моих любимых дижестивов из Италии. Да и лимонный цвет в одежде мне очень нравится», – говорит гостья лимонного ужина, миссис Европа 2019 Мила Карпикова.