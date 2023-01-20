Любите ли вы лимоны так, как любим их мы! Лимонная вечеринка в Таллинне получилась яркой и сочной, одним словом – некислой!
ФОТО и ВИДЕО ⟩ Ужин в 50 лимонов: официант таллиннского ресторана рассказал о рекордных чаевых
В период простудных заболеваний и вирусов в Таллинне прошла яркая витаминная вечеринка. Все блюда и напитки были приготовлены либо из лимона, либо с его использованием. Ресторан был оформлен в желтых тонах, а в качестве декораций повсюду были лимоны. Смотрите видео!
Народная мудрость гласит: если жизнь подкинула тебе лимон, то приготовь из него лимонад. Шеф-повар ресторана BACIO Эдуард Киселев решил пойти еще дальше и сделал из лимона не только напитки, но и карпаччо, закуски, ризотто и необычные десерты. В это сложно поверить, но на приготовление тематического ужина ушло 50 килограммов лимонов.
Коктейли, закуски, основное блюдо и десерт: всё из лимона. Гостям предложили тартар с лимончелло, карпаччо с цукини и лимоном, лимонный щербет, равиоль с лобстером и лимоном, куропатка с лимонным ризотто, лимонный мусс из белого шоколада, а также, собственноручно приготовленный лимончелло.
Особую атмосферу сочному вечеру придала живая музыка в исполнении музыканта из Италии.
«Обожаю лимон! Всегда употребляю его и в пищу, и в напитки. Добавляю в чай, когда хочется согреться и не только. Лимончелло – один из самых моих любимых дижестивов из Италии. Да и лимонный цвет в одежде мне очень нравится», – говорит гостья лимонного ужина, миссис Европа 2019 Мила Карпикова.
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски тоже стала гостьей лимонного вечера. Она призналась, что лимоны использует каждый день, а особенно в холодное время года.
«Мне нравится чай с лимоном, еще я люблю есть рыбу, сбрызнув ее лимонным соком. Еще мне нравится, когда я ребенка выкупаю, предложить ему после ванны водичку с лимонным соком и сахаром. Так мне делали родители в детстве», – говорит Мария Юферева-Скуратовски.
Старший смены в ресторане BACIO Александр Тимофеев в этот вечер выполнял работу официанта. Он признается, что привык, что лимон добавляют в разные напитки, но что этот цитрусовый можно добавлять абсолютно во все блюда, стало для него неожиданностью.
«Блюда, которые наш шеф придумал из лимона – интересные, и даже для меня совершенно новые», – говорит Александр и обещает взять их на заметку и в обычной жизни.
Кроме всего прочего, рассказал Александр Тимофеев, что только сейчас люди начинают больше посещать рестораны. Во время пандемии эта сфера жизни стояла на паузе. Впрочем, свои самые большие чаевые официант получил именно тогда, когда в Эстонии бушевал ковид. Это, конечно, был не «лимон», а 700 евро! Для чаевых – головокружительная сумма, которую не пожалел щедрый эстоноземелец.