ГАЛЕРЕЯ ⟩ Талантливые таллиннцы и не только удивили жюри на Winter Reval Fest 2023

На прошлых выходных в Таллинне прошел яркий международный фестиваль-конкурс сценических искусств Winter Reval Fest 2023. Помимо эстоноземельцев на сцену вышли вокалисты и коллективы из Латвии и Литвы.

Winter Reval Fest 2023 Фото: Алан Хейдметс

В состав жюри вошли деятели культуры, артисты, актеры и музыканты Эстонии и стран Балтии: актриса Русского театра Лариса Саванкова, латвийский певец, обладатель уникального голоса Гинс Ристамец, артист оперетты Пеэтер Кальюмяэ, мастер спорта по гимнастике и акробатике, многократный чемпион Эстонии Юлия Соммер и многие другие. Побывала в кресле жюри «Балтийской волны» и старший редактор портала Limon.ee Светлана Карабут. По ее словам, оценивать участников было невероятно сложно, ведь каждый из них в этот день старался и выступил очень достойно.

«Зимний фестиваль у нас всегда получается самым сказочным. Заявок на участие было гораздо больше, чем мы могли себе позволить принять. Но скоро уже апрель, а значит, и VIII Международный фестиваль-конкурс «Новое поколение», где мы будем счастливы снова встретиться с юными и взрослыми артистами, и все вместе пережить бурю творческих эмоций», – говорит одна из организаторов Winter Reval Fest 2023, Алена Мейдра.

Фото: Алан Хейдметс