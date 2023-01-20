«Немного боялась»: эстонская певица спела всемирно известную песню на эстонском языке

Молодая актриса и певица Desiree Mumm выпустила новую романтическую балладу под названием Ei tea ma veel.

«Песня о боли утраты и тоске. О том, что потерял самого дорогого тебе человека, но не смог с этим смириться. О том, как надежда и любовь продолжают жить, даже когда отношений или этого человека уже нет», – говорит Desiree о новой песне, добавляя, что она была очень эмоциональной, когда пела ее в студии. «Некоторые переживания из моей собственной жизни, а также то, что происходит в сериале, определенно повлияли на процесс в тот момент. Надеюсь, в положительную сторону», – говорит Дезире.

Песня была написана для второго сезона сериала Armastus на канале TV3. Мелодия песни может быть уже знакома многим, потому что она взята из всемирно известной песни Joji-Glimpse of Us. Эта песня Joji прошлым летом стала хитом во многих странах мира. Керсти Кууск написала текст для эстонской версии.