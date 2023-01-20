Певица Desiree недавно выпустила новую песню, которая является эстонской версией всемирно известной песни Joji-Glimpse of Us. Desiree говорит, что Joji чрезвычайно талантливый артист, и авторы песен действительно хорошо поработали. «Поскольку мелодия в целом знакома большинству людей, по крайней мере, молодому поколению, я немного боялась начинать делать эстоноязычную версию», – говорит певица.
«Немного боялась»: эстонская певица спела всемирно известную песню на эстонском языке
Молодая актриса и певица Desiree Mumm выпустила новую романтическую балладу под названием Ei tea ma veel.
«Песня о боли утраты и тоске. О том, что потерял самого дорогого тебе человека, но не смог с этим смириться. О том, как надежда и любовь продолжают жить, даже когда отношений или этого человека уже нет», – говорит Desiree о новой песне, добавляя, что она была очень эмоциональной, когда пела ее в студии. «Некоторые переживания из моей собственной жизни, а также то, что происходит в сериале, определенно повлияли на процесс в тот момент. Надеюсь, в положительную сторону», – говорит Дезире.
Песня была написана для второго сезона сериала Armastus на канале TV3. Мелодия песни может быть уже знакома многим, потому что она взята из всемирно известной песни Joji-Glimpse of Us. Эта песня Joji прошлым летом стала хитом во многих странах мира. Керсти Кууск написала текст для эстонской версии.
«Режиссер сериала Armastus Хенрик Норманн был очарован этой песней, как только она вышла, и предложил сделать ее эстонскую версию», – вспоминает Desiree, добавляя, что при написании слов учитывалась их соответствие сериалу. «Поскольку мелодия в целом знакома большинству людей, по крайней мере, молодому поколению, я немного боялась начинать делать эстоноязычную версию, у меня были большие проблемы. Joji – чрезвычайно талантливый артист, и авторы песен действительно хорошо поработали. Я много репетировал эту песню перед записью, и мы много джемовали в студии. Вместе с Хенриком мы определили ударение и длину гласных, что является довольно сложной работой, потому что ударение может изменить сообщение и фокус», – говорит Desiree.