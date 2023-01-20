Гороскоп на 21 января для всех знаков Зодиака: кому готовится к тяжелому дню?

Весы

День будет благоприятным для важных дел, сложной работы. Вы сосредоточитесь на главном, не станете отвлекаться на пустяки, поэтому ничего не упустите из виду, не сделаете ошибок. Пригодится то, чему вы научились раньше. Ваш опыт произведет впечатление на окружающих. Не исключено, что сотрудничать с вами захотят люди, от которых многое зависит. Но найдется время и для отдыха, и для приятного общения, и для развлечений. Возможно, вам захочется устроить домашний праздник, импровизированную вечеринку для самых близких друзей. Вы останетесь довольны: все отлично проведут время.

Скорпион

Вы отлично справитесь со сложными делами, сможете решить проблемы, в последнее время беспокоившие всех. Не всегда легко будет найти ответы на важные вопросы, но вы не успокоитесь, пока не соберете всю необходимую информацию, не доберетесь до правды. Ваша настойчивость многим придется по душе. Не исключено, что у вас появятся надежные союзники и новые друзья. Удачно сложатся поездки, и неважно, отправитесь ли вы в них по делам или просто для того, чтобы приятно провести время. Вдали от дома вы сможете сделать удачные покупки.

Стрелец