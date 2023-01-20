ВИДЕО ⟩ «Давай наконец-то поженимся»: премьер-министр Новой Зеландии публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери

Политик отметила, что после отставки планирует посвятить время своей четырехлетней дочери Нив.

«Я не дождусь, когда снова буду проводить время с семьей. Поэтому, Нив, мамочка уже ждет момента, быть рядом с тобой, когда ты пойдешь в школу в этом году. И, Кларк, давай наконец-то поженимся», – сказала она.

Реакция Гайфорда не попала в объективы журналистов.

Должность премьер-министра Новой Зеландии Ардерн впервые заняла 26 октября 2017 года. В июне 2018 года она родила дочь, став второй женщиной в истории, которая стала матерью на посту главы правительства (после Беназир Бхутто из Пакистана). В октябре 2020 года в стране прошли парламентские выборы, на которых опять победила Лейбористская партия, и Ардерн осталась на посту премьера.