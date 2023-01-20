Пт, 20.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Бритни Спирс сменила имя

Limon.ee
Бритни Спирс сменила имя
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Бритни Спирс
Бритни Спирс Фото: Shutterstock

Американская певица Бритни Спирс заявила о смене имени.

В своих социальных сетях 40-летняя поп-исполнительница выложила снимок Марса и указала в подписи, что теперь ее зовут River Red — слова переводятся как «Река Красная». Спирс уже изменила имя на своих страницах в Сети.

Страница Бритни Спирс в Instagram
Страница Бритни Спирс в Instagram Фото: Instagram скриншот

Западные СМИ считают, что новое имя Бритни Спирс — отсылка к ее роману с Джастином Тимберлейком. Пара встречалась с 1997 по 2002 год, а вскоре после расставания с певицей музыкант выпустил песню «Cry Me a River».

Отметим, что недавно Спирс также опубликовала архивные фото с Тимберлейком, на которых они играют в баскетбол в одинаковой форме. После этого исполнительница выложила видеозапись, на которой ей делают татуировку в виде сердца. Подписчики сочли, что она посвятила новое тату бывшему возлюбленному, однако Бритни уже опровергла слухи. 

Ключевые слова
Наверх