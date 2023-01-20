Американская певица Бритни Спирс заявила о смене имени.
Бритни Спирс сменила имя
В своих социальных сетях 40-летняя поп-исполнительница выложила снимок Марса и указала в подписи, что теперь ее зовут River Red — слова переводятся как «Река Красная». Спирс уже изменила имя на своих страницах в Сети.
Западные СМИ считают, что новое имя Бритни Спирс — отсылка к ее роману с Джастином Тимберлейком. Пара встречалась с 1997 по 2002 год, а вскоре после расставания с певицей музыкант выпустил песню «Cry Me a River».
Отметим, что недавно Спирс также опубликовала архивные фото с Тимберлейком, на которых они играют в баскетбол в одинаковой форме. После этого исполнительница выложила видеозапись, на которой ей делают татуировку в виде сердца. Подписчики сочли, что она посвятила новое тату бывшему возлюбленному, однако Бритни уже опровергла слухи.