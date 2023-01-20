Бритни Спирс сменила имя

В своих социальных сетях 40-летняя поп-исполнительница выложила снимок Марса и указала в подписи, что теперь ее зовут River Red — слова переводятся как «Река Красная». Спирс уже изменила имя на своих страницах в Сети.

Страница Бритни Спирс в Instagram Фото: Instagram скриншот

Западные СМИ считают, что новое имя Бритни Спирс — отсылка к ее роману с Джастином Тимберлейком. Пара встречалась с 1997 по 2002 год, а вскоре после расставания с певицей музыкант выпустил песню «Cry Me a River».