Проживающая в Латвии Чулпан Хаматова рассказала о проблемах, мешающих актерской работе

Во-первых, как оказалось, у Чулпан сильный страх публичных выступлений, который с годами и опытом никуда не исчезает. Выходя к зрителям, актриса стабильно переживает одни и те же ощущения. «Каждый раз, когда я появляюсь на сцене, чувствую, как начинают трястись руки, и в этот момент я жалею, что выбрала свою профессию. И задаюсь вопросом: за что я себя так не люблю, что стала актрисой?» - призналась Хаматова в свежем интервью на YouTube-канале «Технари Кремниевой долины».

«Вчера в Сан-Франциско, выходя на сцену, я тоже выдыхала, выдыхала, проклинала, проклинала...», - добавила Чулпан. На вопрос «правда ли, что страх публичных выступлений сродни страху смерти?» Хаматова ответила отрицательно: «Это просто страх, от которого ты либо избавляешься, либо говоришь себе: ну да, я боюсь, но ничего страшного, и даже если я сейчас боюсь, я же могу продолжить говорить».

«Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства. Быть актером - это либо ты великий гений, либо молодой. Актерство, и особенно в кино, - это привилегия молодых людей: когда много сил, когда у тебя в тонусе мышцы, включая артикуляционный аппарат. Я сейчас чувствую, как проваливаюсь по всему по сравнению с собой пятилетней давности. С одной стороны, с возрастом появляется больше опыта и ты знаешь, как справляться и с тем, и с тем. С другой - уходят инструменты, которыми ты привыкла пользоваться. Я не понимаю, как так: вдруг перестает получаться буква «ч», когда ты быстро говоришь. Это уже какие-то, видимо, неизбежные возрастные штуки. Поэтому преподавать, учить, дарить, отдавать свое знание было бы здорово. И я буду над этим работать»