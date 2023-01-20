До воскресенья оно будет особенно сильно.
Время волшебства еще длится: эстонский астролог Кристина Иванова советует действовать!
Время волшебства еще длится: эстонский астролог Кристина Иванова советует действовать!
Первые лунные сутки в этом году подарят шанс на исполнение желаний, реализацию планов и дадут возможность «заложить» фундамент до февраля следующего года.
Китайский Новый год, с точки зрения даже западной астрологии, гораздо важнее 31-го декабря. Помните об этом и найдите время ментально побыть наедине с собой, подумайте, а лучше запишите на бумаге (а не на электронном носителе) свои мечты и трезво оцените, насколько они реалистичные.
Меркурий вышел из ретроградной фазы, но «разгонится» он только к понедельнику, поэтому надо браться за новое, а не копошиться в старье.
Марс тоже больше не ретроградный, но «разгонится» только к 1 февраля. Марс отвечает за нашу здоровую агрессию, спортивные достижения, гендерные связи, острые интимные переживания, приобретение и торговлю тяжелой техникой (оборонная промышленность, автомобили, станки). Для покупки автомобиля лучше ждать конца следующей недели, а если вы работник или собственник какого-то производства, то прогресса следует ждать в феврале.
Солнце из консервативного и очень зацикленного на результате Козерога переходит в веселого мечтателя Водолея. Общая атмосфера станет менее критичной, чуть больше расслабленной, и у многих начинается совсем новая история.
Время хорошее для знаков Воздуха: Близнецы, Весы, Водолеи, или те, у кого есть там значимые точки натальной карты. И если даже нет, вы можете примерить на себя их лучше качества: легкость, непосредственность, склонность к авантюризму, очаровательную «детскость» и умение жить сегодня и сейчас.
Знаки Воды: Рыбы, Скорпионы, Раки тоже будут чувствовать себя в «своей тарелке». Договариваться с ними будет значительно проще! Поскольку Венера движется по знаку Рыб, желание «вставать» в позу и капризничать у них будет меньше. А уж они то это точно умеют.
Меркурий пока в Козероге. Решения четкие, основанные на логике, а не домыслах. Хорошее время, чтобы трезво взглянуть на ситуацию и наметить пути выхода из кризиса (если он есть), а если нет - планируйте. И будьте в своих намерениях железобетонны.
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