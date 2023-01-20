Время волшебства еще длится: эстонский астролог Кристина Иванова советует действовать!

Время хорошее для знаков Воздуха: Близнецы, Весы, Водолеи, или те, у кого есть там значимые точки натальной карты. И если даже нет, вы можете примерить на себя их лучше качества: легкость, непосредственность, склонность к авантюризму, очаровательную «детскость» и умение жить сегодня и сейчас.