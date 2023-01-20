Энергетически сильные мужские имена для каждого знака Зодиака

Михаил - это нежные и ласковые мужчины, которые особенно ценят красоту и гармонию, любят природу. Как правило, семья для них оказывается важнее карьеры, но на работе они ответственны и исполнительны.

Близнецы

Кирилл - это имя с рождения наделяет человека честолюбием и любознательностью. Названные так люди рано учатся читать, буквально глотают книги и увлекаются множеством совершенно разных вещей. При этом они исполнительны и ответственны. Из этих людей получаются отличные военные - они способные выполнить задание или приказ, как бы сложно это ни было. Кроме того, они добиваются успеха на поприще врача или адвоката. В семейной жизни Кирилл мягок и покладист и скорее всего выберет себе в спутницы властную женщину.

Глеб - иногда производит впечатление замкнутого и нелюдимого человека, но обладает лидерскими качествами и становится авторитетом практически в любом коллективе. Он ценит справедливость и не бросает слов на ветер. Часто люди с этим именем выбирают редкие профессии и строят успешную карьеру.

Рак

Илья - это артистичные, ироничные и остроумные люди, которых невозможно не заметить в компании. Они обладают развитой интуицией, но бывает импульсивным и даже вспыльчивым. С близкими нежны, а с любимой женщиной очень ценят духовную близость. Как правило, из них получаются прекрасные учителя и врачи.