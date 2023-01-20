Правильно выбранное имя может повлиять на судьбу человека, добавить ему успешности и жизненной энергии.
Энергетически сильные мужские имена для каждого знака Зодиака
Поэтому они советуют учитывать сочетание индивидуальных качеств, которыми от рождения наделены представители тех или иных знаков зодиака, со звуковой вибрацией имени, чтобы в течении жизни человек мог наиболее полно раскрыть свои способности и реализовать себя. Подходящие имена для рожденных под 12 созвездиями мальчиков публикует интернет-журнал «Лиза».
Овен
Сергей: имя делает человека открытым миру и более общительным. Это неподражаемые выдумщики, постоянно рождающие нетривиальные идеи. И при этом они очень обязательны и трудолюбивы, отчего обычно ценятся на работе. Сергей, как правило, находит свое призвание в творческих профессиях и успешно реализует себя в рекламном бизнесе, часто уже в молодом возрасте занимает руководящие посты. В спутницы он чаще всего выбирает спокойных, уравновешенных женщин.
Андрей: внешне может показаться, что это имя накладывает на человека некую печать легкомыслия, но это впечатление обманчиво. Люди с этим именем, как правило, расчетливы и для достижения своей цели умеют пустить пыль в глаза. Они могут быть жизнерадостными заводилами компании, но при этом много времени проводить в одиночестве, размышлениях и обдумывании планов. Из этих людей получаются хорошие актеры, режиссеры и успешные бизнесмены.
Телец
Антон: имя накладывает отпечаток сдержанности. Это молчаливые люди, не любящие привлекать к себе внимание, но при этом обладающие большим обаянием. Они подкупают окружающих своим серьезным отношением к делу и готовностью взять ответственность на себя. Шумным компаниям Антон предпочитает одиночество в тишине с книгой в руке, общение с музыкой и изобразительным искусством. С женщинами застенчив, а потому порой его считают холодным. Обычно добивается успеха в науке и технических профессиях.
Михаил - это нежные и ласковые мужчины, которые особенно ценят красоту и гармонию, любят природу. Как правило, семья для них оказывается важнее карьеры, но на работе они ответственны и исполнительны.
Близнецы
Кирилл - это имя с рождения наделяет человека честолюбием и любознательностью. Названные так люди рано учатся читать, буквально глотают книги и увлекаются множеством совершенно разных вещей. При этом они исполнительны и ответственны. Из этих людей получаются отличные военные - они способные выполнить задание или приказ, как бы сложно это ни было. Кроме того, они добиваются успеха на поприще врача или адвоката. В семейной жизни Кирилл мягок и покладист и скорее всего выберет себе в спутницы властную женщину.
Глеб - иногда производит впечатление замкнутого и нелюдимого человека, но обладает лидерскими качествами и становится авторитетом практически в любом коллективе. Он ценит справедливость и не бросает слов на ветер. Часто люди с этим именем выбирают редкие профессии и строят успешную карьеру.
Рак
Илья - это артистичные, ироничные и остроумные люди, которых невозможно не заметить в компании. Они обладают развитой интуицией, но бывает импульсивным и даже вспыльчивым. С близкими нежны, а с любимой женщиной очень ценят духовную близость. Как правило, из них получаются прекрасные учителя и врачи.
Дмитрий - это добрые и жизнелюбивые мужчины, хотя часто кажутся суровыми внешне. В жизни они больше опираются на логику, нежели на чувства. Склонны быстро влюбляется, но так же быстро и остывают. Умеют быстро принимать решения, что очень помогает в карьере. Из них получаются успешные ученые и программисты.
Лев
Аркадий - носящие это имя мужчины обладают богатым воображениям и не терпят рутины. Они страстны и не склонны грустить. Внутренняя энергия не дает им сидеть на месте, и они стремятся быть первыми в любом деле. Как правило, Аркадий прекрасно владеет словом, поэтому может построить успешную журналистскую или писательскую карьеру, а если найдет свое призвание, то и научную. К поиску спутницы жизни подходит серьезно - долго ищет свой идеал, а потому обычно женится довольно поздно.
Петр - это мужественные, но нежные в глубине души люди. Они темпераментны, щедры и идеалисты в любви. В карьере добиваются успеха только в том случае, если находят свое призвание. Хороши в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в свободных профессиях.
Дева
Владимир - он спокоен, сдержан и аккуратен. Как правило, мальчики с этим именем с детства проявляют склонность к точным наукам, но во взрослом возрасте чаще выбирает общественные. Эти люди способен взять на себя огромную ответственность за других людей, а потому часто успешны в политике или в армии. В быту больше всего они ценят комфорт и порядок.
Анатолий - это упорные и настойчивые люди, умеющие правильно поставить цель и добиться ее. Они аккуратны в работе и способны заниматься кропотливым трудом. Анатолий может стать прекрасным педагогом, психологом или политиком. В женщинах по молодости больше ценит внешнюю красоту, но с возрастом для него на первый план выходит душевная близость.
Весы
Александр - уверенный в себе, жизнерадостный и общительный человек с щедрой душой и добрым сердцем. Мужчины с этим именем легко приспосабливаются к любой обстановке и неприхотливы в быту. Прекрасно реализовывают себя в сфере рекламы, маркетинга и продаж, а также в медицинской или социальной областях. На работе часто становятся руководителями, но дома полностью полагаются на супругу.
Константин - мужчины с этим именем добросовестны, честны и дружелюбны. При этом у них, как правило, не очень много друзей, но зато те, что есть, на всю жизнь. В спутницы выбирает женщин сильных и опытных. Это большие ценители прекрасного, которые часто находят себя в архитектуре, дизайне или фотографии.
Скорпион
Артем - это философы, по каждому поводу имеющие свое мнение и стремящиеся его отстаивать. Люди с этим именем выбирают для карьеры области, где требуется логика и точное мышление, а работать предпочитают не в команде, а над собственными проектами. А дома это отличный муж и заботливый отец, не считающий зазорным выполнять любую домашнюю работу.
Иван - с рождения отличается активностью и завидной реакцией. Это волевые люди, но при этом очень отзывчивые и готовые всегда прийти на помощь. В выборе профессий для Ивана нет ограничений - из него может получиться и отличный лесоруб, и прекрасный поэт. Во взглядах на семейную жизнь он часто консервативен.
Стрелец
Вячеслав - обычно люди с этим именем с детства наделены лидерскими качествами, однако во взрослом возрасте к высоким должностям не стремятся, довольствуясь позицией руководителя среднего звена. Они стараются избегать конфликтов, и редко наживают себе врагов. В семье предпочитают уступить бразды правления супруге.
Роман - это имя наделяет человека очень сильной энергетикой. Как правило, это смелые и бесшабашные максималисты. Но они не любят преодолевать трудности и могут бросить начатое дело на полпути. Тем не менее из них выходят успешные индивидуальные предприниматели, а также менеджеры по продажам и рекламе. Роман очень общителен, любит шумные компании, но свою единственную, как правило, ищет долго и тщательно.
Козерог
Григорий - это чувствительные и ранимые мужчины, часто даже обидчивые. Они уделяют много внимания своему внешнему виду, и нередко осень зависят от чужого мнения. Однако свои слабости они способны превратить в силу, заставив окружающих уважать себя и прислушиваться к своему мнению. Карьеру может сделать в области техники, электроники, так как он любит и умеет работать руками. Женщину чаще всего выбирают одну на всю жизнь.
Олег - люди с этим именем любят все разложить по полочкам: как вещи, так и знания. Они все подвергают анализу, как правило, с будущей профессией определяются уже в детстве, и чаще всего находят себя в науке и технике. В семье Олег тоже предпочитают порядок, в отношениях с женщиной не любит сюрпризов и экспериментов.
Водолей
Вадим - часто мужчины с этим именем производят впечатление таинственных и скрытных, трудно понять, что они думают на самом деле. Внешне они могут быть общительными, но близко к себе подпускают далеко не всех. При этом они не злопамятны, а трудности и стрессы переживают легче других. В качестве супруги часто выбирают женщин с большим жизненным опытом. Наиболее успешно реализуют себя в качестве сотрудников спецслужб, судов или банков.
Даниил - из названных так мальчиков вырастают добрый и спокойные мужчины. Они стараются держаться в тени, но мощная внутренняя энергия делает их заметными как на работе, так и в любой компании. Могут стать прекрасным авиаконструктором, исследователем или предпринимателем. В отношения с женщинами вступает только по любви.
Рыбы
Юрий - как правило, это неисправимые романтики, наделенные от природы обаянием и неподражаемым чувством юмора. При кажущемся легкомыслии это целеустремленные люди, знающие, чего они хотят от жизни. Гибкость и любознательность помогают им добиться успеха в любой профессии.
Федор - философ по натуре, молчаливый и предпочитающий одиночество. Обладает тонкой душой и развитой интуицией. Работать предпочитает руками и может создать шедевры, чем бы ни занимался. В спутницы выбирает женщину работящую и очень привязан к детям.