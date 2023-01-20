Пт, 20.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Виолончелистка Сильвия Ильвес о загадочном спутнике: я прошла через многое, и теперь я, наконец, поумнела

Кетлин Крузе Кристийна Рейманд
Виолончелистка Сильвия Ильвес о загадочном спутнике: я прошла через многое, и теперь я, наконец, поумнела
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Taavi Sepp

В последние недели виолончелистка Сильвия Ильвес дразнила своих поклонников в Instagram фотографиями, на которых она позирует с таинственным спутником, чье лицо закрыто смайликом. «В данный момент я очень осторожно ко всему отношусь. Ощущение хорошее, в душе мир, и на самом деле мне очень повезло, что в моих отношениях такая гармония», – комментирует Ильвес.

Сердце Сильвии Ильвес вновь занято? Она не хочет говорить об этом прямо, но все же намекает, что нашла возлюбленного, пишет Elu24.

«На самом деле, я давно дала себе обещание, что не буду слишком много говорить о своих отношениях с мужчинами. Наблюдая за тем, как Бригитте (Бригитте Сюзанне Хунт) делает деньги на своей личной, скажем так, у нее другая концепция. Когда тебе платят за то, что ты показываешь свою личную жизнь и терпишь за это насмешки, независимо от того, повезет тебе или ты потерпишь неудачу. Я искренне сочувствую Бригитте, может, ей это и нравится, но мне нет. Всякий раз, когда появлялись новости, связанные с моими отношениями, они были одним из самых больших споров в моих предыдущих отношениях с виолончелистом», – говорит Ильвес.

Ключевые слова
Наверх