Виолончелистка Сильвия Ильвес о загадочном спутнике: я прошла через многое, и теперь я, наконец, поумнела

«На самом деле, я давно дала себе обещание, что не буду слишком много говорить о своих отношениях с мужчинами. Наблюдая за тем, как Бригитте (Бригитте Сюзанне Хунт) делает деньги на своей личной, скажем так, у нее другая концепция. Когда тебе платят за то, что ты показываешь свою личную жизнь и терпишь за это насмешки, независимо от того, повезет тебе или ты потерпишь неудачу. Я искренне сочувствую Бригитте, может, ей это и нравится, но мне нет. Всякий раз, когда появлялись новости, связанные с моими отношениями, они были одним из самых больших споров в моих предыдущих отношениях с виолончелистом», – говорит Ильвес.