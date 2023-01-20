В последние недели виолончелистка Сильвия Ильвес дразнила своих поклонников в Instagram фотографиями, на которых она позирует с таинственным спутником, чье лицо закрыто смайликом. «В данный момент я очень осторожно ко всему отношусь. Ощущение хорошее, в душе мир, и на самом деле мне очень повезло, что в моих отношениях такая гармония», – комментирует Ильвес.
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Виолончелистка Сильвия Ильвес о загадочном спутнике: я прошла через многое, и теперь я, наконец, поумнела
Виолончелистка Сильвия Ильвес о загадочном спутнике: я прошла через многое, и теперь я, наконец, поумнела
Сердце Сильвии Ильвес вновь занято? Она не хочет говорить об этом прямо, но все же намекает, что нашла возлюбленного, пишет Elu24.
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