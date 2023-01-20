Десять звезд Голливуда, которые лежали в психиатрической клинике

Аманда начала карьеру на телевидении еще в 10 лет, а в 13 уже вела собственное шоу. Карьера талантливой девочки развивалась стремительно — повзрослевшей Аманде режиссеры наперебой предлагали главные роли в молодежных комедиях: «Чего хочет девушка», «Она — мужчина», «Любовь на острове». Но во взрослую лигу она так и не перешла, внезапно заявив об окончании карьеры. Последним фильмом девушки стала комедия 2010 года «Отличница легкого поведения». Съемки закончились, и актриса начала постепенно терять себя в тусовках с наркотиками и алкоголем. В 2012 году Аманда стала виновницей аварии, и ей пришлось пройти курс лечения. Далее — неадекватное поведение и снова ДТП. Байнс опять стала подопечной психиатров на целых три месяца — лечение проходило в престижной клинике в Малибу. Не помогло. Актриса подожгла соседский дом, поскандалила с фанаткой, оклеветала отца и отправилась в психиатрическую клинику менее чем на два месяца. Последнее лечение, похоже, оказалось действенным. Экс-актриса даже поступила в калифорнийский институт моды и дизайна.