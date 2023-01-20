В квартале Ротерманни Год Кролика встретят грандиозным шоу

На празднике торжественно откроют скульптуру «Кролик Ротерманни», созданную молодыми художниками Кристьяном Клеметсом, Керту Лаанела и Эвой Рейска.

«Скульптура изготовлена вручную, а в качестве материала мы выбрали металлическую проволоку, позволившую плавно и элегантно изобразить кролика, который, согласно китайскому календарю, в этот раз является источником Водной стихии, – сказал один из авторов произведения Кристьян Клеметс. – В китайской культуре кролик символизирует долголетие, покой и благополучие. Несущий Энергию Инь год открывает возможность углубиться во внутренний мир и в темноте увидеть проблески новых идей, которые можно будет претворить в реальность в следующем Году Дракона, когда доминировать будет Энергия Ян».

Высота скульптуры – 2,1 метра, а на ее создание ушло 200 метров металлической проволоки. Вместе с постаментом скульптура весит около 100 килограммов.

В честь наступления Китайского Нового года пройдут танцы льва и дракона, можно будет увидеть выступления Федерации кунг-фу, огненно-танцевальное шоу студии Müstika и барабанное шоу Сильвера Ульвика. До и после программы будут показаны снимки захватывающих видов и достопримечательностей Пекина.

ПРОГРАММА:

В 16:00 Выступления Федерации кунг-фу

В 16:10 Гостей приветствуют представитель Посольства Китая Ма Таотао и основатель квартала Ротерманни Урмас Сыырумаа

В 16:25 Открытие скульптуры «Кролик Ротерманни»

В 16:30 Танец дракона

В 16:35 Барабанное шоу Сильвера Ульвика

В 16:50 Танец льва

В 16:55 Огненно-танцевальное шоу студии Müstika

22 января 2023 года начнется Год Кролика по китайскому календарю, который продлится до 9 февраля 2024 года.