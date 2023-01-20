Муцениеце о ревности дочери к новой семье Прилучного: «Порыдала, сказала: "Хочу, чтобы все было, как раньше!»

Агата опубликовала очередной выпуск личного YouTube-блога «Прилучные будни», в которых рассказывает о своей жизни. Так, актриса обмолвилась, что беспокоится об эмоциональном состоянии шестилетней Мии. В последние дни дочь выглядела опечаленной, но не рассказывала о причинах такого настроения.

Вскоре девочка подхватила ветрянку. Муцениеце выдохнула, считая, что Мия всего лишь приболела. Но спустя какое-то время ребенок все же поделился переживаниями с матерью.

«Вчера мы уснули с ней в 11 вечера, сейчас уже почти 12. Она на самом деле немножко порыдала вчера на ночь. Все-таки не из-за ветрянки грустная была… Не знаю, как дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, она все никак не может отпустить ситуацию. Видимо, ей не особо нравится то, что сейчас происходит. Причем она хорошо относится к новоиспеченной женщине своего отца. Видимо, она потеряла надежду, что мы с ним когда-то будем снова вместе», – откровенничала Агата.

Напомним, что после развода с актрисой Павел женился на Зепюр Брутян, которая сейчас в ожидании наследника. 26-летняя мачеха, по словам звезды «Мажора», пришлась по вкусу его детям. Семья вместе путешествует и проводит каникулы. Однако, как призналась Муцениеце, процесс привыкания к новому статусу отца пока идет не быстро.