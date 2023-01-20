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Неужели больше без шпагата? Волочкова в канун дня рождения пожаловалась на боли в пахе

Limon.ee
Неужели больше без шпагата? Волочкова в канун дня рождения пожаловалась на боли в пахе
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Anton Novoderezhkin

Балерина Анастасия Волочкова разрыдалась после того, как узнала о рецидиве старой травмы, из-за которой балерина больше не может демонстрировать поклонникам свой фирменный шпагат.

В январе 2023 года бывшая прима Большого театра уехала отдыхать на Мальдивы. Боли в области паха беспокоили ее и раньше, однако она не придавала им особого значения. Через какое-то время они усилились, балерина обнаружила, что утратила свою гибкость и с трудом может передвигаться.

Обратиться к врачам танцовщица решила по возвращению в Россию. Она не уточнила диагноз, однако, по ее словам, прогноз неутешителен.

«Не думала даже о том, что результаты исследований будут столь плачевными. Я рыдаю... Но сила моей воли безгранична!» – заявила подписчикам Волочкова.

Звезда не намерена опускать руки и решительно настроена бороться с недугом, однако судьба сольного концерта балерины теперь под угрозой.

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