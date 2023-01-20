Звезду сериала «Уэнсдей» обвинили в изнасилованиях

Одна из девушек утверждает, что во время учёбы в колледже Уайт, которому тогда было от 17 до 20 лет, и его друзья устраивали вечеринки, где накачивали жертв алкоголем и наркотиками, чтобы потом изнасиловать их. Одна из пострадавших отметила, что актёр домогался её, но в итоге склонил к сексу другую девушку, которая позже написала заявление в полицию, но его не приняли. Ещё одну даму артист якобы держал в подвале и пытался уговорить скрыть произошедшее. Другая заявила, что актёр постоянно отправлял ей непрошеные интимные фото и вообще отличался крайне озабоченным поведением.